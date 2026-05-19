生死戰擊退活塞 騎士、尼克爭東冠

騎士米契爾（左）繳全隊最高26分擊退活塞，領軍闖進東部冠軍賽。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士昨在東部季後賽次輪第7戰火力全開，米契爾繳全隊最高26分領軍，以125：94擊潰活塞，繼2018年後再度闖進東部冠軍賽，明將與尼克正面交鋒。

一哥米契爾擺脫前役低迷，繳出26分、6籃板、8助攻，搭配雙塔在禁區逞威，J.艾倫進帳23分、7籃板，莫布里21分、12籃板，以及麥瑞爾扮演板凳殺手，三分球8投5中拿下23分，隊史首次在季後賽第7戰4人得分至少20分，終場以31分差大勝，讓底特律球迷紛紛提早離場。

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米契爾首嘗分部決賽滋味

騎士上次挺進東部冠軍賽已經是詹姆斯還在陣中的2018年，米契爾生涯初嘗分部決賽滋味，也讓他賽後如釋重負，「近十年我們一直在同樣的問題碰壁，現在終於可以稍微喘口氣了。」

總教練亞特金森表示，訓練營第一天就把球隊過去3年季後賽戰績11勝15敗貼出來，欣慰子弟兵終於有所突破，「我們還有很多需要證明的地方，但至少現在證明有能力再向前邁進一步。」

頭號種子難逃下剋上命運

活塞即使在客場延長戰線，仍難逃遭下剋上的命運，成為過去13季以來第11支未打進東部冠軍賽的頭號種子，明星中鋒杜蘭持續陷入低潮，昨拿下7分，系列賽平均貢獻9.9分，表現難辭其咎。

主控坎寧安最終戰也氣力放盡，出賽36分鐘，16投5中僅拿下13分，他表示，「回到主場一定會想為球迷拿下這場勝利，這讓我想起去年在主場輸球的感覺，真的很不好受。」

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