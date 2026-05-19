雷霆今戰馬刺 2大球星交鋒

溫班亞瑪（資料照，法新社）

賭盤押雷霆贏得西冠

吉爾吉斯亞歷山大（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA西部冠軍賽今點燃戰火，前兩輪8戰全勝的雷霆先於主場迎戰馬刺。甫拿下年度MVP的吉爾吉斯亞歷山大將和曾為MVP熱門的溫班亞瑪正面交鋒，賭盤普遍看好雷霆能贏下此系列賽。

雷霆例行賽對戰吃癟

雷霆這季例行賽拿下64勝18負，高居聯盟第1，但這季碰上馬刺總是沒轍，僅取得1勝4負。即便如此，外界仍看好雷霆能夠擊退馬刺，畢竟他們有去年爭冠經驗，加上前兩輪都橫掃對手，能爭取更多休息和調整時間，陣中MVP吉爾吉斯亞歷山大在季後賽火力不容小覷，場均29.1分，命中率高達51.4%，仍能為對手製造不少防守壓力。至於先前左腿拉傷的前鋒J.威廉斯確定首戰可回歸，雷霆如虎添翼。

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雷霆總教練戴格諾特認為，馬刺攻防都非常出色，擁有頂尖球員，團隊陣容深度也足夠，「當我們面對的對手越強，應對能力也要更好，容錯空間相對更小，我們清楚知道他們的實力。」

即便不被看好，但馬刺並非沒有一搏的機會，陣中頭號球星溫班亞瑪季後賽場均攻下20.3分，投籃命中率達到53.8%，這季他也包辦年度防守球員、阻攻王兩大獎，無論攻防預料都會為雷霆帶來莫大壓力；另外上季新人王卡瑟爾進步幅度明顯，季後賽平均貢獻19.9分、6.1助攻，相當有存在感，再搭配經驗相對豐富的後衛福克斯，仍有能力衝擊衛冕軍，只是福克斯目前因腳踝傷勢被列不確定出賽，首戰是否亮相還是未知數。

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