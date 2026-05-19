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世界盃6.11開踢 外媒點名5潛力球星

2026/05/19 05:30

歐賴利 Nico O’Reilly（資料照，法新社）歐賴利 Nico O’Reilly（資料照，法新社）

2026年美墨加世界盃將在6月11日點燃戰火，《法新社》近期盤點5位有機會在本屆世界盃一躍成為足壇巨星的潛力球員。

佩德里 Pedri（資料照，路透）佩德里 Pedri（資料照，路透）

帕斯遠射能力出色

恩德里克 Endrick（資料照，路透）恩德里克 Endrick（資料照，路透）

1. 帕斯（Nico Paz，阿根廷，21歲）

杜埃 Desire Doue（資料照，歐新社）杜埃 Desire Doue（資料照，歐新社）

出身皇馬青訓的帕斯在西班牙出生、成長，不過因為父親老帕斯曾是阿根廷國腳，因此也選擇代表阿根廷出戰，他近兩年在義甲科莫展現精湛技術和出色遠射能力，在衛冕軍可能控制38歲老將梅西上場時間之下，本屆有望扛起重任。

帕斯 Nico Paz（資料照，路透）帕斯 Nico Paz（資料照，路透）

杜埃歐冠決賽亮眼

2. 杜埃（Desire Doue，法國，20歲）

效力法甲豪門巴黎聖日爾曼的杜埃去年在歐冠決賽單場攻進2球，助隊以5：0打敗義甲國際米蘭，最終獲選單場最佳球員，現在要在更大的舞台證明身手，今年3月曾在法國以3：1擊敗哥倫比亞的友誼賽中攻進個人在國家隊的前2顆進球，當場向主帥德尚展現實力。

歐賴利後場發動機

3. 歐賴利（Nico O’Reilly，英格蘭，21歲）

歐賴利出身曼城青訓系統，職業生涯初期司職攻擊型中場，不過主帥瓜迪歐拉將他融合身高、速度與技術的優勢，轉化為從後場發動攻勢的武器，讓歐賴利站穩曼城的先發左邊衛，外媒認為，這項改造有望順勢解決英格蘭近年缺乏正牌左後衛的難題。

恩德里克新黃金左腳

4. 恩德里克（Endrick，巴西，19歲）

天才前鋒恩德里克被譽為新世代「黃金左腳」，16歲就在巴西甲級聯賽帕拉梅斯出賽，2024年與英格蘭的友誼賽中攻進國家隊生涯首球，成為自「外星人」羅納度後巴西隊最年輕的進球者，另外，他因矮壯但充滿爆發力的體型，常被拿來與曾在1994年世界盃攻進5球率隊奪冠的巴西傳奇羅馬里歐相提並論。

哈維接班人佩德里

5. 佩德里（Pedri，西班牙，23歲）

佩德里18歲時就在2020年歐洲盃上嶄露頭角，也是幫助西班牙於2024歐國盃一路闖進決賽的功臣，同時是巴塞隆納能締造西甲二連霸的重要角色，被視為西班牙傳奇中場哈維的最佳接班人。（記者盧養宣）

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