亞沙排6.4開打 46隊齊聚屏東

亞洲沙灘排球公開賽屏東站6月4日開打，共有來自亞洲14國、共46隊頂尖好手參賽。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年亞洲沙灘排球公開賽屏東站6月4至7日將於大鵬灣青洲濱海遊憩區登場，共有來自亞洲14國、共46隊頂尖好手齊聚，而台灣也派出5組人馬參賽，其中現任國體大女排教練的王欣婷在相隔1年後參戰，她說：「真的很緊張！」

王欣婷相隔1年再出征

擁有甜美外型的王欣婷，因神似桂綸鎂而有「排球桂綸鎂」之稱，但她的排球路並非一路順遂，2013年因罹患罕見疾病多發性硬化症影響視力，一度被迫暫離排球場，所幸並未被病魔擊倒，在醫生鼓勵下接觸潛水與鐵人三項，並在身體狀況許可下打沙排，「我以前以為打沙排只是去補練一些室內排球用不到的肌肉，但後來發現完全不同，沙排更要求技術，在戰術應用上更多元，相當具有挑戰性。」

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王欣婷利用工作之餘訓練，也會鼓勵國體大學生嘗試沙排，今年她將與劉碧欣一組隊參賽，女子組還有龔詩雯／葉軒岑、潘姿怡／余雅萱，男子組有「台大組合」周胤政／莊庾翔、鍾秉樺／胡丞剛。

澳洲奧運銀牌選手參戰

另外，東京奧運銀牌得主、澳洲女將克蘭西也將參戰，余雅萱說：「我曾跟她交手過，經過多年，她的實力更強了。」

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