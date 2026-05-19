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備戰亞運國手決選 郭婞淳學會「勇敢休息」

2026/05/19 05:30

郭婞淳長年和傷勢共存，讓她學會「勇敢休息」。（記者潘少棠攝）郭婞淳長年和傷勢共存，讓她學會「勇敢休息」。（記者潘少棠攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳近期正在為名古屋亞運國手決選備戰，昨出席品牌活動難得秀出「川字肌」，展現精實體態。見到國際舉重賽場年輕好手輩出，郭婞淳為自己能續戰感到驕傲，長年和傷勢共存也讓她學會「勇敢休息」，拿捏好訓練與休息之間的平衡。

打PRP治療腰傷困擾

32歲的郭婞淳生涯在國際賽戰果輝煌，除了奧運奪下1金、2銅，她也在亞運斬獲1金、1銅，期盼再次站上亞運舞台。不過，郭婞淳自巴黎奧運時就飽受腰傷所擾，近期剛接受完PRP（自體高濃度血小板血漿）治療，預計要參與6月登場的亞運國手決選，挑戰61公斤級。

不過，這次亞錦賽考量傷勢和量級問題，郭婞淳並未參賽，她仍相當關心國內選手表現，同時關注相關量級的國外選手，「看到我們的小朋友在比的時候特別緊張，另外看到其他國家選手表現會覺得，『哇！太恐怖了』，像現在中國又派新的選手出來。」

訓練跟休息間找平衡

郭婞淳對於能在競技舞台續戰感到開心，「可能狀態不像年輕時這麼好，但我覺得能維持這麼長一段體育生涯，也是非常不容易的事情。」近期她學會在訓練跟休息之間找到平衡，「以前覺得要一直狂練，但後來發現，其實休息之後再訓練，效果可能更好，會更『勇敢休息』。」

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