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本報專訪》參選籃協理事長 辜公怡︰為台灣籃球建立制度

2026/05/20 05:30

本報專訪》參選籃協理事長 辜公怡︰為台灣籃球建立制度辜公怡抱持對籃球的熱忱，希望為台灣籃球打造健全制度。
（記者林正堃攝）

記者粘藐云／專訪

本報專訪》參選籃協理事長 辜公怡︰為台灣籃球建立制度熱愛運動的辜公怡辦公室裡擺放球星簽名球、《宅男打籃球》公仔等物品。
（記者林正堃攝）

籃協將於5月31日在彰化縣議會舉行改選，這次共3名候選人參選理事長，辜公怡抱持對籃球的熱忱，希望為台灣籃球打造健全制度，從基層培育、國家隊組訓、女籃未來發展以及兩大職籃走向，規劃新藍圖，讓一切回歸籃球，以「Pure Basketball」的態度讓台灣籃球逐步和國際接軌。

回歸籃球 與國際接軌

「籃球佔了我人生中很重要的部分，因為籃球讓我結交到很多好朋友，在工作、家庭之餘，獲得很多樂趣。」43歲的辜公怡現為國際中橡集團董事長，熱愛運動的他，辦公室裡擺放球星簽名球、《宅男打籃球》公仔等，讓商業氣息濃厚的辦公大樓裡多了些籃球元素。

長年關注台灣籃球，辜公怡認為，職籃發展雖如火如荼，但台灣籃球整體發展和周邊國家相比，卻呈現停滯狀態，包含國家隊成績和整體產業都有成長空間。

建立國家隊60人名單

定期培訓及比賽分級

尤其國家隊成績是球迷最在意的，辜公怡拋出建立大名單、定期培訓且把比賽分級的概念，「比如建立60人大名單後，可定期集訓或透過影片等方式去溝通、了解教練體系，而目前台灣已有專任教練，逐漸有固定體系，讓大家在一起打球之前，可以知道自己該做什麼。」至於比賽分級，不能只讓同一批人去打不同規模的國際賽，除了避免球員傷病風險，也要讓不同球員獲得磨練機會，達到逐步換血目標。

提升台灣籃球競爭力

舉日本足球戰略為例

只是要提升整體國內籃球競爭力並非一蹴可幾，得從基層做起。辜公怡舉日本的足球國家戰略白皮書《日本之道》為例，他們目標在2050年拿下世界盃冠軍，回推20乃至30年前該做些什麼，除了成人層級，基層打底也是關鍵。

預算透明化吸引投資

不過，各種長遠計畫都需要經費、資源支撐，辜公怡擁有商業和企管背景，他認為，很多比賽都會提前表定，每年預算都應提早掌握，他也相信台灣不會沒有企業願意支持籃球，根本仍在於能否建立透明制度，讓大家了解資源投入後的流向，「用對的人做對的事情，往對的方向前進，自然會有更多企業願意加入。」

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