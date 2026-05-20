自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

溫班亞瑪轟41分 馬刺2OT拔頭籌

2026/05/20 05:30

溫班亞瑪昨繳出41分、24籃板，助馬刺在西部冠軍戰拔得頭籌。 （路透）溫班亞瑪昨繳出41分、24籃板，助馬刺在西部冠軍戰拔得頭籌。 （路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨在賽前獲頒年度MVP，但22歲的溫班亞瑪繳出41分、24籃板、3阻攻的出色表現成為鎂光燈焦點，率領馬刺在二度延長賽以122：115力退尋求衛冕的雷霆，在西部冠軍戰首戰拔得頭籌。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大在賽前獲頒年度MVP。（路透）雷霆吉爾吉斯亞歷山大在賽前獲頒年度MVP。（路透）

23投僅7中

SGA正負值全隊最差

224公分的溫班亞瑪在場上無所不能，能持球突破暴扣、中距離跳投，昨還在延長賽投進27英呎遠的大號追平三分彈，讓雷霆主場鴉雀無聲，他說：「我當下只想穩住節奏，但有時候確實該多思考一下，或是有絕佳空檔也該直接出手，這就是比賽累積的經驗。」

至少40分、20籃板

締分部決賽最年輕

溫班亞瑪在年度MVP票選排第三，昨賽前看著SGA接下渴望許久的年度獎項，他坦言確實有被激勵到，他昨也寫下多項紀錄，除了是馬刺隊史自「海軍上將」羅賓森之後，第2位在季後賽拿下至少40分、20籃板，也加入馬龍、賈霸、巴克利的行列，成為季後賽史上第4位在分部決賽單場得到40分、20籃板，更以22歲又135天的年紀締造最年輕紀錄。

菜鳥哈波頂上主控福克斯缺陣空缺，攻下24分、11籃板、7抄截、6助攻全能數據，卡瑟爾17分、11籃板，瓦賽爾挹注13分，K.強森13分，錢帕尼進帳11分，都是馬刺獲勝的功臣。

雷霆最大亮點是替補的卡魯索攻下31分，J.威廉斯復出拿到28分，SGA受馬刺壓制，全場23投僅7中，獲得24分外帶12助攻，另出現4次失誤，正負值為全隊最差的－15，他也為糟糕表現主動攬責，誓言下一戰將強勢反彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中