溫班亞瑪轟41分 馬刺2OT拔頭籌

溫班亞瑪昨繳出41分、24籃板，助馬刺在西部冠軍戰拔得頭籌。 （路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨在賽前獲頒年度MVP，但22歲的溫班亞瑪繳出41分、24籃板、3阻攻的出色表現成為鎂光燈焦點，率領馬刺在二度延長賽以122：115力退尋求衛冕的雷霆，在西部冠軍戰首戰拔得頭籌。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大在賽前獲頒年度MVP。（路透）

23投僅7中

SGA正負值全隊最差

224公分的溫班亞瑪在場上無所不能，能持球突破暴扣、中距離跳投，昨還在延長賽投進27英呎遠的大號追平三分彈，讓雷霆主場鴉雀無聲，他說：「我當下只想穩住節奏，但有時候確實該多思考一下，或是有絕佳空檔也該直接出手，這就是比賽累積的經驗。」

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至少40分、20籃板

締分部決賽最年輕

溫班亞瑪在年度MVP票選排第三，昨賽前看著SGA接下渴望許久的年度獎項，他坦言確實有被激勵到，他昨也寫下多項紀錄，除了是馬刺隊史自「海軍上將」羅賓森之後，第2位在季後賽拿下至少40分、20籃板，也加入馬龍、賈霸、巴克利的行列，成為季後賽史上第4位在分部決賽單場得到40分、20籃板，更以22歲又135天的年紀締造最年輕紀錄。

菜鳥哈波頂上主控福克斯缺陣空缺，攻下24分、11籃板、7抄截、6助攻全能數據，卡瑟爾17分、11籃板，瓦賽爾挹注13分，K.強森13分，錢帕尼進帳11分，都是馬刺獲勝的功臣。

雷霆最大亮點是替補的卡魯索攻下31分，J.威廉斯復出拿到28分，SGA受馬刺壓制，全場23投僅7中，獲得24分外帶12助攻，另出現4次失誤，正負值為全隊最差的－15，他也為糟糕表現主動攬責，誓言下一戰將強勢反彈。

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