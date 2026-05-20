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SGA迷航 卡魯索大爆發

2026/05/20 05:30

雷霆卡魯索（左）卯足全力防守身高高出許多的溫班亞瑪。 （美聯社）雷霆卡魯索（左）卯足全力防守身高高出許多的溫班亞瑪。 （美聯社）

攻雷霆全隊最高31分

〔記者吳孟儒／綜合報導〕當「SGA」吉爾吉斯亞歷山大陷入迷航，板凳出發的卡魯索大爆發，投進8顆三分球，拿下全隊最高31分，雙雙繳出生涯季後賽新高紀錄，助隊一度看到逆轉曙光，但雷霆仍以7分差在二度延長賽敗給馬刺，好表現變成白忙一場。

32歲的卡魯索是季後賽史上第2位單場至少投進8顆三分球且得30分的替補，8顆三分球也追平雷霆隊史季後賽紀錄，他表示，「因為季後賽的贏球意義遠比例行賽重大，我努力把握每一個眼前的機會，這場我獲得很多出手機會，且球都進了，所以我就順勢而為。」

卯足力看防法國怪物

除了進攻表現火燙，卡魯索在場上拚勁十足，多次在防守上建功，面對身高高出許多的溫班亞瑪也無所畏懼，他說：「我就是要讓他打得不舒服，對上其他球員也是這樣做，努力干擾他的接球，尤其是要把他推離籃框，畢竟你不可能永遠只靠投籃贏球，尤其是在季後賽，所以在防守上要用盡全力。」

值得一提的是，卡魯索曾是湖人奪冠班底，但總管佩林卡卻為了省錢放棄續約，如今他在雷霆西部冠軍賽再一次展現價值，有洛杉磯媒體「Lakers Daily」就開酸：「我永遠不會原諒佩林卡放走卡魯索，這個惡魔！」

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