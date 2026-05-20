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李凱威打鷹狀元 第一次就上手

2026/05/20 05:30

李凱威打鷹狀元 第一次就上手龍隊洋投蔣銲先發6.2局飆出9次三振，無關勝敗。
（味全龍提供）

2打點致勝安

8局下龍隊李凱威敲出2分打點致勝安，達成生涯200打點里程碑。（味全龍提供）8局下龍隊李凱威敲出2分打點致勝安，達成生涯200打點里程碑。（味全龍提供）

龍笑納4連勝

〔記者羅志朋／花蓮報導〕今年球季中華職棒在花蓮只安排兩場例行賽，龍鷹2連戰昨揭開序幕，味全龍靠李凱威在8局下擊出2分打點二壘安打，苦主是「鷹狀元」韋宏亮，最終就以2：0擊敗台鋼雄鷹拿下4連勝，味全戰績22勝13敗傲視全聯盟，今天晚上6點半兩隊在原地續戰。

前7局雙方久攻不下，難越雷池一步，8局上台鋼進攻，一出局一、三壘有人，味全推出林子昱「拆彈」，他先三振王柏融，再讓曾昱磬擊出內野飛球出局力保不失。

初次對決韋宏亮

感謝教練團信任

8局下兩出局後劉基鴻、朱育賢連續敲出安打上壘，此時台鋼換下黃子鵬，由韋宏亮登板解危，李凱威從韋宏亮手中敲出2分打點二壘安打，一棒定江山，黃子鵬吞下本季第3敗。

李凱威透露，當時上場打擊前，總教練葉君璋問他有沒有對戰過韋宏亮，他回答沒有，葉總再問他有信心嗎？「我就說有，感覺教練團有考慮換代打，感謝葉總的信任，韋宏亮球速快，是很難應付的投手，我決定抓直球打，很高興幫球隊建功。」

劉基鴻智慧撞球

獲葉總大讚聰明

此役1局下一出局滿壘李凱威擊出游擊方向滾地球，眼見可能形成雙殺打，此時二壘跑者劉基鴻非常機警，技巧性地用腳部碰觸滾地球形成妨礙守備出局，李凱威上一壘，形成兩出局滿壘，劉基鴻「智慧撞球」避免雙殺延續攻勢，只是下一棒張政禹擊出中外野飛球遭接殺，無緣在首局進帳分數，葉總大讚劉基鴻跑壘非常聰明，很會玩球。

劉基鴻說，跑向三壘時腦海有閃過，之前江坤宇也有用這招聰明跑壘，有記起來這畫面，希望能幫助球隊。

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