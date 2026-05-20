葉總欣賞洪總 宏觀、值得信賴

洪一中（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕味全龍總教練葉君璋在9日達成執教生涯千場里程碑，成為中職史上第3人，寫紀錄後昨首度交手中職唯一執教逾兩千場的台鋼雄鷹總教練洪一中，葉君璋說，帶兵兩千場是非常不可思議的數字，他應該很難達成。

葉君璋（味全龍提供）

2008年8搶3奧運資格賽和北京奧運，當時洪一中是國家隊教頭，葉君璋則是主戰捕手，2014年洪一中執掌Lamigo桃猿兵符，葉君璋受邀擔任桃猿客座教練，兩人多次共事。

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不只執教千場之距

一直是學習對象

同為捕手，葉君璋直說非常欣賞洪一中，「有一次老闆問我，有沒有比你厲害的總教練？我回答洪總，老闆問為什麼？我說洪總非常聰明，他看事情的角度跟一般人不一樣，如果要找一個人學習，洪總是一個很好的對象，他有很多東西給你學，如果我是老闆，會覺得洪總是滿值得信賴的人。」

葉君璋不諱言，每個人都有缺點，也怕被別人批評，但洪總有辦法克服世俗眼光，不怕別人講話，這點他就沒辦法，自己會糾結在人與人之間的關係，「洪總能從總教練的宏觀角度去看待事情，這點是我要去學習的地方。」

洪一中執教生涯累計2145場，戰績1117勝990敗38和、勝率0.530，葉君璋帶兵1007場，戰績473勝517敗17和，勝率0.478。

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