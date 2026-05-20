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率先20勝吉兆 上半季封王機率83%

2026/05/20 05:30

味全龍4連勝，戰績22勝13敗傲視全聯盟。（取自味全龍官網）味全龍4連勝，戰績22勝13敗傲視全聯盟。（取自味全龍官網）

〔記者徐正揚／台北報導〕扣除1998-99年實施單一球季，中職過去36年有34年採用上、下半季制，「率先取得20勝」堪稱能否贏得季冠軍的重要指標，味全龍靠上週天母3連戰橫掃樂天桃猿，不但止住前6戰輸5場的低潮，更於16日率先拿到上半季第20勝，由於開季率先20勝進而在上半季封王的機率為83％，味全叩關隊史第2座上半季冠軍處於有利位置。

相較於下半季的戰況變數稍多，中職上半季的情勢發展相對單純，開季率先20勝在上半季出現35次，其中29次拿到季冠軍，味全前次循此軌跡在上半季封王要回溯至解散前的1991年，只花31場寫下隊史開季最快20勝紀錄，進而拿到隊史第1座也是唯一的上半季冠軍，今年若於上半季封王，將是2019年重新組隊回歸中職後第1次在上半季拋彩帶。

34個上半季會有35次率先20勝，在於2009年5月21日統一獅、興農牛同日拿到20勝，兩隊前1天還與La new熊形成3隊同為19勝15敗的超級領先集團，最終由統一突圍拿到上半季冠軍；除了這年的興農，上半季另有5次率先20勝卻沒能封王，最特別的還是興農，打完50場與誠泰COBRAS同為28勝20敗2和，在中職史上第1場季冠軍加賽又以0：4落敗，在台灣大賽卻以直落四橫掃誠泰。

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