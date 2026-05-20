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去年台灣大賽雙雄 今年陷爐主難關

2026/05/20 05:30

猿隊正式簽回21歲左投邱緯綸。（樂天桃猿提供）猿隊正式簽回21歲左投邱緯綸。（樂天桃猿提供）

兄弟想擺脫墊底

兄弟菜鳥左投游竣宥今將迎來生涯初先發。（資料照）兄弟菜鳥左投游竣宥今將迎來生涯初先發。（資料照）

本週抓交替

〔記者林宥辰／台北報導〕去年台灣大賽對戰組合樂天桃猿、中信兄弟，今年開季宛如難兄難弟，兩隊分佔5、6名，雙方今天先交鋒，週末則分別進行3連戰，兄弟在大巨蛋主場迎戰聯盟龍頭味全、樂天桃猿主場對上富邦，兄弟要力拚脫離墊底。

今天兩軍交手，兄弟推出菜鳥奇兵，由左投游竣宥先發。22歲的他出身輔大，2024年選秀會第9輪被兄弟選進，去年二軍出賽19場有15場先發、防禦率4.48，同年度在一軍有1場出賽，後援2.2局無失分，今天將迎接生涯初次先發。

猿得分效率最低

苦吞4連敗

衛冕軍桃猿開季戰績欠佳，近期還吞下4連敗，主要原因是得分效率不彰，開季33場僅得79分、場均2.39分在聯盟墊底，也是至今唯一得分尚未破百的隊伍。

樂天昨宣布簽下2024年底戰力外、轉戰業餘成棒台北興富發的21歲左投邱緯綸，讓這位2022年球團第4輪指名選手重回樂天，也是興富發隊隊史首位重返職棒的前職棒選手。

樂天副領隊礒江厚綺說，球團持續觀察邱緯綸，認為他在業餘賽場有顯著進步，不僅展現了更成熟的投球內容，控球與球質都有明顯提升，基於厚植投手深度考量，球團決定簽回，他在報到後將先前往二軍。

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