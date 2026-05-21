東部冠軍戰》末節落後22分 尼克逆轉騎士

尼克布朗森攻下全場最高38分，是東部冠軍戰首戰逆轉騎士的頭號功臣。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克昨在東部冠軍戰首戰克服末節最多二十二分落後，靠一哥布朗森關鍵時刻挺身而出，上演絕地大反攻，以一一五：一Ｏ四在延長賽演出逆轉勝，搶下開門紅。

東、西部冠軍戰 首戰都加班

尼克上輪橫掃七六人，經過八天休息，昨在主場以逸待勞迎戰鏖戰七場才晉級的騎士，前三節手感低迷，三分球二十三投僅四中，第四節倒數七分五十二秒時還落後二十二分，布朗森此時接管戰局，面對哈登防守頻頻得手，讓戰局再度出現懸念，最終在比賽尾聲打出四十四：十一狂潮完成逆襲。

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尼克寫下自一九九七年季後賽以來第四節落後分差第二多的逆轉勝，加上前天雷霆與馬刺之戰也是兩度延長才分出勝負，締造史上首度分部冠軍戰第一戰都加班的紀錄。

單打哈登 布朗森38分居首功

布朗森出賽四十六分鐘，攻下全場最高三十八分，第四節九投七中拿下十五分，是逆轉的頭號功臣。他表示，球隊在落後時互相鼓勵，希望即使首戰輸球也要保留氣勢，「我們持續保持拚戰精神，一步步追近，不可能一次進攻就把分數追回來。」

騎士方面，米契爾斬獲二十九分，另有季後賽生涯新高六次抄截，哈登十六投僅五中，還出現六次失誤，今年季後賽已有六場失誤數多於進球數，第四節頻頻被布朗森點名單打，對於末節是否考慮在防守回合時將哈登換下場，騎士主帥亞特金森維護子弟兵，「沒想過，哈登是我們在季後賽最好的防守者之一。」

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