上週奪亞軍再加分 吳佳晏世界排名升至第88

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏截至今年5月18日止，在世界女子高爾夫排名為第88名，持續位居台灣女子職業高爾夫選手之首。（中國信託銀行提供）

位居台灣一姊 將赴美挑戰更高殿堂

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏上週在JLPGA Sky RKB精英賽拿下第二名後，世界排名上升至八十八，穩居台灣女子選手之首，表現亮眼。

二十二歲的吳佳晏四月在富士軟片女子公開賽勇奪第二座日巡冠軍，也是職業生涯第十三座冠軍，上週在Sky RKB精英賽獲得亞軍，她說：「很滿意這三天的表現，專注於自己的步調擊球，雖然最後一洞推桿時很可惜沒抓到小鳥，但為自己沒有放棄、堅持到最後的精神感到自豪。」這場比賽也讓她世界排名積分增加十．八六積分，排名攀升至八十八，創下生涯新高。

請繼續往下閱讀...

征戰日本第四年，吳佳晏表示，近年持續透過賽事累積經驗，對於技術、心態或對比賽節奏的掌握度，都更成熟穩定。她認為，每次挑戰都是成長的重要養分，更秉持永不放棄的精神，期許自己維持穩定表現，爭取更好的成績。吳佳晏上個月取得美國女子公開賽資格，她很期待與世界頂尖好手同場競技，希望有好表現，也感謝一直以來支持自己的中國信託銀行、家人及球迷。

中信女子高爾夫之星 捷報頻傳

中信長期扶植優秀高球好手，近期「中國信託女子高爾夫之星」捷報頻傳，俞涵軒上週在台巡與日次巡共同認證的中國信託女子公開賽並列第三名，旅日好手紀鈺愛則在Sky RKB精英賽並列第八名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法