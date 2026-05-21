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李勛傑雙響砲 猿解放火藥庫

2026/05/21 05:30

猿隊李勛傑單場雙響砲、貢獻5分打點。（記者陳志曲攝）猿隊李勛傑單場雙響砲、貢獻5分打點。（記者陳志曲攝）

得分寫本季新高

猿隊火力全開擊敗兄弟，終止4連敗。（記者陳志曲攝）猿隊火力全開擊敗兄弟，終止4連敗。（記者陳志曲攝）

終止4連敗

猿隊李勛傑單場雙響砲、貢獻5分打點。（記者陳志曲攝）猿隊李勛傑單場雙響砲、貢獻5分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕衛冕軍樂天桃猿、去年例行賽龍頭中信兄弟，這對去年台灣大賽對戰組合，今年開季都走得不順。雙方昨交手砲火猛烈，樂天4局就攻破兄弟新秀左投游竣宥，李勛傑單場雙響，樂天9:7獲勝，終止4連敗，且得分更破本季單場新高。

桃猿開季得分效率不彰，昨役之前打33場，僅共得79分、場均2.39分在聯盟墊底，也是至今唯一得分尚未破百的隊伍，昨天回到大本營，火藥庫全開，全場敲出13支安打，以3倍場均得分拿下勝利。

李勛傑4支2，獨攬5分打點，獲選單場MVP，他也繼4月21日對富邦之後，再度演出單場雙轟、本季累計5轟，全隊最多，而他生涯累計6轟，全都在桃園主場出現。李勛傑賽後表示，近況沒有很好，但與打擊教練和學長溝通後，才會有這兩支全壘打。

朱承洋救援

壓制兄弟反撲火

兄弟反攻也猛烈，宋晟睿8局上從陳冠宇手中擊出3分砲，可惜9局上面對樂天終結者朱承洋未再得分。

中信兄弟此戰也敲出10支安打，岳東華2局上從樂天洋投魔爾曼手中開轟先馳得點，但生涯首度先發的游竣宥，4局下遭震撼教育，連同李勛傑3分砲在內，單局失4分，最終留下4局失4分成績退場。

兄弟5局上靠連續安打、張志豪高飛犧牲打追平，但5局下蔡齊哲滿壘保送林子偉，又將領先奉還對手。樂天6局下再靠陳晨威、成晉和劉子杰連續安打取分，6局打完拿下7分。

昨樂天桃猿主場賽前迎接貴客，前橫濱監督三浦大輔率球團團隊來台考察。據了解，三浦大輔團隊此次訪台，是想了解亞洲職棒近期發展，並持續深化交流，預計今再前往富邦悍將主場新莊參訪。

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