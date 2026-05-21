自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟拉誰上一軍 週末共享洋龍全餐

2026/05/21 05:30

兄弟先發投手游竣宥（左）4局下遭受震撼教育。（記者陳志曲攝）兄弟先發投手游竣宥（左）4局下遭受震撼教育。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟昨安排新秀左投游竣宥生涯初先發，是繼鄭浩均、魏碩成、林暉盛和伍立辰之後，兄弟本季動用的第5位本土先發。而安排新秀先發的原因，昨兄弟投手教練王建民揭露，是因洋投黎克身體出狀況。

二軍正值6連勝

伺機而動

王建民說，原本昨天表訂讓日前下二軍的黎克回一軍先發，但前一天黎克反映手肘有點不舒服，目前安排檢查，等待報告出爐。兄弟二軍還有去年效力獅隊的菲力士待命，王建民說：「要等黎克的檢查報告結果，若要休息很久，就會有不同考量。」

相較一軍打得掙扎，中信兄弟二軍昨林瑞鈞和曾頌恩寫下中職一、二軍史上首次的單局2發滿貫砲，近期打下一波6連勝，戰績也從開季的墊底拉抬到第3名。幾位傷兵中，前天和隊友相撞的詹子賢無礙，昨重回二軍出賽，江坤宇則尚未能夠出賽。

對於近期是否有選手異動，兄弟總教練平野惠一坦言，還不確定是否有異動，但當然也希望狀況好的選手能上一軍。而週末兄弟大巨蛋主場，很可能面對龍味全龍隊魔神龍、梅賽鍶、鋼龍「洋投全餐」。平野坦言，時常遭遇各隊洋投，「面對洋投成績仍是差一點，希望整體的成績都能往上提升。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中