兄弟拉誰上一軍 週末共享洋龍全餐

兄弟先發投手游竣宥（左）4局下遭受震撼教育。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟昨安排新秀左投游竣宥生涯初先發，是繼鄭浩均、魏碩成、林暉盛和伍立辰之後，兄弟本季動用的第5位本土先發。而安排新秀先發的原因，昨兄弟投手教練王建民揭露，是因洋投黎克身體出狀況。

二軍正值6連勝

伺機而動

王建民說，原本昨天表訂讓日前下二軍的黎克回一軍先發，但前一天黎克反映手肘有點不舒服，目前安排檢查，等待報告出爐。兄弟二軍還有去年效力獅隊的菲力士待命，王建民說：「要等黎克的檢查報告結果，若要休息很久，就會有不同考量。」

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相較一軍打得掙扎，中信兄弟二軍昨林瑞鈞和曾頌恩寫下中職一、二軍史上首次的單局2發滿貫砲，近期打下一波6連勝，戰績也從開季的墊底拉抬到第3名。幾位傷兵中，前天和隊友相撞的詹子賢無礙，昨重回二軍出賽，江坤宇則尚未能夠出賽。

對於近期是否有選手異動，兄弟總教練平野惠一坦言，還不確定是否有異動，但當然也希望狀況好的選手能上一軍。而週末兄弟大巨蛋主場，很可能面對龍味全龍隊魔神龍、梅賽鍶、鋼龍「洋投全餐」。平野坦言，時常遭遇各隊洋投，「面對洋投成績仍是差一點，希望整體的成績都能往上提升。」

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