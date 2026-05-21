王苡丞初嘗MVP 悍將聽牌大紀錄

悍將王苡丞單場兩支長打進帳3分打點，生涯首度獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕去年整季沒上一軍的王苡丞，昨晚單場雙長打猛灌3分打點，搭配阿部雄大7局失1分的優質先發，率富邦悍將以9：2擊敗統一獅，王苡丞進職棒5年首度單場MVP。

悍將阿部雄大投出7局失1分優質先發，拿下2連勝。（記者林正堃攝）

王苡丞在2021年選秀以第2指名加入富邦，因打擊神似王柏融，有「成德大王」之稱，卻始終未能站穩一軍，今年在後藤光尊上任教頭後展現存在感，連3場雙安，近4戰狂灌8分打點。

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後藤直言，王苡丞已能根據場上狀況來做出應對，「他去年一直在找自己的打擊型態，季中有嘗試用收打的方式打擊，而季後去美國的Driveline，我想在那邊有找到突破的契機。」

王苡丞不諱言，從前年底到去年是他生涯最迷惘的時刻，總感覺打擊姿勢不太對勁，打起來綁手綁腳，「感謝很多教練幫助我，也謝謝自己沒有放棄自己。」

由於日籍先發阿部雄大先發7局僅失1分，王苡丞原本以為MVP一定是阿部的，直到看見新莊大螢幕正在拍他，「我就覺得不對勁了，腦袋有太多想法，站上舞台不知道要講什麼。」

育成出身的阿部前4局僅被敲1支內野安打，5局上被蘇智傑砲轟後迅速回穩，合計7局被2支安打，有6次三振，勇奪2連勝，成為2012年統一獅鎌田祐哉後、又有至少7局6K無四壞且失1分以內的日籍投手。

今叩關隊史最速20勝

相較於12日初登板投了113球，阿部昨85球就下班，後藤表示，阿部的表現比前役更好，「我也有反省，讓他提早下場。」富邦去年上半季僅拿21勝，今年花33場就拿19勝，今晚交給本土強投李東洺，盼能改寫2019年富邦41戰20勝的球團史最快紀錄。

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