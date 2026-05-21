悍將學弟們厲害 拯救外野火力

童堉誠（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將去年全聯盟最差勁的外野打擊戰力，今年打點效率三級跳，加上昨天申皓瑋的單場2分打點，本季富邦外野手貢獻42分打點，全聯盟僅次於台鋼雄鷹隊，成為支撐悍將打線的重要來源，亦是富邦今年最不一樣的地方。

孔念恩（記者林正堃攝）

孔念恩15打點

童堉誠最大驚奇

富邦去年外野戰力慘不忍睹，像是打擊率2成38、100分打點都是全聯盟最慘，更是唯一外野手安打數不到300支的隊伍，迫使今年富邦季初找來邦力多拯救外野，雖然他表現不符當初期望，在他離隊後卻有「自培奇蹟」童堉誠頂上來，跟孔念恩攜手拯救外野。

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昨天貢獻本季首分打點的申皓瑋就直言，今年球隊有很多學弟表現很不錯，一上來就能適應一軍強度，「我覺得很厲害，像是外野，真的是有滿多人冒出來的，這樣的競爭會讓球隊越來越好。」

光是孔念恩，一人就貢獻15分打點，生涯第6年終於開花結果。而童堉誠更扮演今年富邦最大驚奇，從8日生涯初登場就連續8場敲安。可惜，昨4打席無安打，7局下滿壘遭三振，錯失賺打點良機。

申皓瑋表示，童堉誠是滿認真的選手，遇到不懂的都會主動問林哲瑄或是其他教練，「我們在場上也會討論守備，就是這個局面要怎麼守。」

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