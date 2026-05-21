自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

伍鐸連12年有勝投 花蓮2戰龍全拿

2026/05/21 05:30

龍隊伍鐸先發6.2局僅失1分，本季首勝開胡。（味全龍提供）龍隊伍鐸先發6.2局僅失1分，本季首勝開胡。（味全龍提供）

蔣少宏開轟助威

蔣少宏生涯首度在花蓮開轟。（味全龍提供）蔣少宏生涯首度在花蓮開轟。（味全龍提供）

豪取4連勝

〔記者羅志朋／花蓮報導〕昨本季中職在花蓮最終戰，味全龍靠「本土洋投」伍鐸繳6.2局失1分優質先發，加上捕手蔣少宏在4局下轟兩分砲助威，本季個人首轟和生涯花蓮首轟同時出爐，最終味全就以5：2擊敗台鋼雄鷹豪取5連勝，同時拿下花蓮跨季4連勝。

翻閱歷史數據，中職開季率先20勝進而在上半季封王的機率為83%，35次有29次拿到上半季冠軍，味全在16日率先拿到上半季第20勝，目前戰績23勝13敗穩居聯盟龍頭寶座，味全總教練葉總坦言，「說真的，我沒有特別注意現在幾勝耶，一步一步來，好的部分繼續保持。」

伍鐸先發6.2局被敲失1分，本季第6度先發拿下首勝和首次單場MVP，同時以連12年拿下勝投，再度刷新自身所保持的洋投連續最多年奪勝投的聯盟紀錄，他說，再破紀錄的感覺非常棒，隨時保持競爭心態，做足功課研究對手才能連年奪勝。

葉總認為，伍鐸在台發展第12年，對手都非常熟悉他，所以投起來很辛苦，但至少每次先發都能投5、6局，這樣對球隊的幫助就很大。

今年球季中職只在花蓮安排兩場例行賽，味全擔任主場球隊，兩場依序湧入5416、5389人，都差一點達成5500人滿場，葉總說，這兩場花蓮球迷很多，比之前來這裡比賽還多人，氣氛非常棒，花蓮是台灣棒球發展很大的一個重點城市，每年職棒球隊來花蓮比賽回饋當地，有它的意義在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中