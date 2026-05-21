伍鐸連12年有勝投 花蓮2戰龍全拿

龍隊伍鐸先發6.2局僅失1分，本季首勝開胡。（味全龍提供）

蔣少宏開轟助威

蔣少宏生涯首度在花蓮開轟。（味全龍提供）

豪取4連勝

〔記者羅志朋／花蓮報導〕昨本季中職在花蓮最終戰，味全龍靠「本土洋投」伍鐸繳6.2局失1分優質先發，加上捕手蔣少宏在4局下轟兩分砲助威，本季個人首轟和生涯花蓮首轟同時出爐，最終味全就以5：2擊敗台鋼雄鷹豪取5連勝，同時拿下花蓮跨季4連勝。

翻閱歷史數據，中職開季率先20勝進而在上半季封王的機率為83%，35次有29次拿到上半季冠軍，味全在16日率先拿到上半季第20勝，目前戰績23勝13敗穩居聯盟龍頭寶座，味全總教練葉總坦言，「說真的，我沒有特別注意現在幾勝耶，一步一步來，好的部分繼續保持。」

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伍鐸先發6.2局被敲失1分，本季第6度先發拿下首勝和首次單場MVP，同時以連12年拿下勝投，再度刷新自身所保持的洋投連續最多年奪勝投的聯盟紀錄，他說，再破紀錄的感覺非常棒，隨時保持競爭心態，做足功課研究對手才能連年奪勝。

葉總認為，伍鐸在台發展第12年，對手都非常熟悉他，所以投起來很辛苦，但至少每次先發都能投5、6局，這樣對球隊的幫助就很大。

今年球季中職只在花蓮安排兩場例行賽，味全擔任主場球隊，兩場依序湧入5416、5389人，都差一點達成5500人滿場，葉總說，這兩場花蓮球迷很多，比之前來這裡比賽還多人，氣氛非常棒，花蓮是台灣棒球發展很大的一個重點城市，每年職棒球隊來花蓮比賽回饋當地，有它的意義在。

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