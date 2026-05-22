悍將喜迎20勝 李東洺獨居勝投王

悍將李東洺先發7局無失分取得5連勝，暫以5勝獨居勝投王。（記者陳志曲攝）

本土新王牌

悍將王苡丞（右）1局下敲出本季首轟3分砲。 （記者陳志曲攝）

開季7戰拿5勝

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將李東洺昨晚對統一獅繳出7局無失分好投，加上王苡丞夯出3分彈，終場6：2力退統一獅，寫下球團史上開季最快20勝，與味全龍勝差剩2場，本週有機會攻頂。

李東洺完全宰制獅隊打線，只在3局上讓獅子軍踏上得點圈，在一、三壘有人解決強棒林子豪，最終以87球先發7局，被敲5支安打，有2次三振，開季僅花7戰就拿5勝，追平2018年伍鐸、2021年游霆崴的隊史最快紀錄。

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李東洺也跨過投球規定局數，以防禦率2.13超越中信兄弟勝騎士，空降防禦率排行榜第5，5勝更是獨居勝投王。

富邦總教練後藤光尊直言，「他的狀況一直很好，我覺得很棒。」李東洺則說，感謝隊友全力幫忙，包括池恩齊、范國宸都有守備美技，還有王苡丞的全壘打，讓他投起來更有信心。

富邦以6：0領先進入9局上，只是廖任磊留下0出局滿壘，迫使富邦換上李吳永勤、張奕救火，一度在滿壘遇到追平分的林佳緯上場，後藤罕見親自上丘講話，最終張奕解決林佳緯，關門成功。

後藤直言，不知道廖任磊在做什麼，「我上場是跟張奕說，就算被敲滿貫也只是平手而已，希望他冷靜一個一個抓打者。」

富邦打線開賽就突破獅隊先發郭俊麟，王苡丞敲出3分彈。2局下攻勢再起，戴培峰四壞上壘，池恩齊三壘安打送回1分，申皓瑋高飛犧牲打，前2局就取得5：0領先，郭俊麟最終6局失5分，多達5次四壞球，苦吞本季第3敗。

悍將本週有機會攻頂

後藤上任富邦教頭戰績大暴衝，今年僅花34戰就拿下20勝，大幅刷新2019年富邦41戰20勝的球團紀錄，另外去年富邦上半季僅拿21勝，今晚起對樂天迎接3連戰就有望超越。

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