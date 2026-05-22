勇者阿部雄大 捨一流日企進悍將

阿部雄大曾效力日本石油公司「ENEOS」旗下社會人球隊。 （取自ENEOS官網）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將左投阿部雄大是罕見願意辭掉一流日本企業來台灣打球的日籍投手，5月上一軍後宰制獅、象，2場13.1局僅失1分奪下2連勝，在職業舞台有不錯的開始，談到跳脫舒適圈來台灣，他直言並不是很困難的決定，只是因為想當職棒選手。

悍將育成洋投阿部雄大在一軍投出2連勝。（記者陳志曲攝）

阿部雄大高中畢業後任職於日本頂尖企業石油公司「ENEOS」，旗下的社會人隊伍在都市對抗野球大會勇奪史上最多的12次冠軍，阿部也參加6次，不過在效力7季後發現無緣進軍日職後退社，以育成合約加盟富邦。

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想打職棒的意念強烈

南韓職棒雖然推出亞洲外援制度，盼吸引更多日本好手，但阿部透露，前東家身邊的球員沒有出現太多討論，「我是因為想當職棒選手的想法比較強烈，別人的話不一定是如此。」

不後悔脫離舒適圈

富邦總教練後藤光尊直言，ENEOS是日本一流企業，要到海外打球需要一些勇氣的。只是，阿部透露決定沒那麼困難，「我的教練去年年初就問我，如果日職不行，要不要去國外看看，我自己也想去。」

當初家人以「很難到現場幫你加油」為由出現反對聲音，最終仍支持他的決定，阿部雄大也把握邦力多離隊、威戈神受傷的機會，站穩洋將輪值，他直言，來台灣後能延續棒球生涯，又能快樂打球，「我完全不後悔！」

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