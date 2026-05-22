張翔阻殺率5成5 本、二壘快傳1.79秒

獅隊張翔本季已先發蹲捕15場。（記者陳志曲攝）

抓盜壘功力 與宋嘉翔齊名

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅張翔阻殺率5成56，全聯盟僅次於樂天桃猿宋嘉翔的6成，兩個「爆肩鐵捕」過去在青棒就是分屬平鎮和穀保的宿敵，今年2位高卒捕手都在場上活躍，跟過去大學出身捕手宰制的中職賽場很不一樣。

捕手的盜壘阻殺跟投手配合息息相關，不過如果只有計算捕手從本壘傳到二壘的秒數，獅隊投捕教練陳俊輝透露，張翔從本壘投到二壘的最快秒數只有1.79秒，幾乎是美國大聯盟的水準，「且不是只有限定好出手的球，張翔連不好接的球也有辦法丟準，真的是很有魅力！」

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張翔季前原本設定是二號捕手，今年已先發蹲捕15場，跟陳重羽的21場沒差太多，獅隊跟去年一樣維持「雙主戰」。不過，張翔並非從小臂力就好，他透露青少棒時的臂力很爛，傳二壘都1個彈跳才到手套，一直被教練罵，「後來練習丟到肩膀受傷，才開始找到對自己來說最輕鬆的傳球方式，丟一丟就丟出訣竅。」

樂天桃猿宋嘉翔阻殺率破6成，，大一屆的張翔直言，聯盟臂力最好的捕手是宋嘉翔，「高中第一次看到他的時候，我就覺得這選手臂力超強，很會傳。」

接傳轉換快 罩門在專注力

陳俊輝分析2大「爆肩鐵捕」，直言宋嘉翔的純臂力強，而張翔的強項是接傳轉換時間更短。即便張翔初體驗的完整一軍表現亮眼，陳俊輝認為，張翔連續蹲捕時，專注力會比較不好，這是他的課題。

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