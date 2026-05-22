自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

張翔阻殺率5成5 本、二壘快傳1.79秒

2026/05/22 05:30

獅隊張翔本季已先發蹲捕15場。（記者陳志曲攝）獅隊張翔本季已先發蹲捕15場。（記者陳志曲攝）

抓盜壘功力 與宋嘉翔齊名

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅張翔阻殺率5成56，全聯盟僅次於樂天桃猿宋嘉翔的6成，兩個「爆肩鐵捕」過去在青棒就是分屬平鎮和穀保的宿敵，今年2位高卒捕手都在場上活躍，跟過去大學出身捕手宰制的中職賽場很不一樣。

捕手的盜壘阻殺跟投手配合息息相關，不過如果只有計算捕手從本壘傳到二壘的秒數，獅隊投捕教練陳俊輝透露，張翔從本壘投到二壘的最快秒數只有1.79秒，幾乎是美國大聯盟的水準，「且不是只有限定好出手的球，張翔連不好接的球也有辦法丟準，真的是很有魅力！」

張翔季前原本設定是二號捕手，今年已先發蹲捕15場，跟陳重羽的21場沒差太多，獅隊跟去年一樣維持「雙主戰」。不過，張翔並非從小臂力就好，他透露青少棒時的臂力很爛，傳二壘都1個彈跳才到手套，一直被教練罵，「後來練習丟到肩膀受傷，才開始找到對自己來說最輕鬆的傳球方式，丟一丟就丟出訣竅。」

樂天桃猿宋嘉翔阻殺率破6成，，大一屆的張翔直言，聯盟臂力最好的捕手是宋嘉翔，「高中第一次看到他的時候，我就覺得這選手臂力超強，很會傳。」

接傳轉換快 罩門在專注力

陳俊輝分析2大「爆肩鐵捕」，直言宋嘉翔的純臂力強，而張翔的強項是接傳轉換時間更短。即便張翔初體驗的完整一軍表現亮眼，陳俊輝認為，張翔連續蹲捕時，專注力會比較不好，這是他的課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中