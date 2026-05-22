自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職璞玉指數上升 「代表球探要加油了」

2026/05/22 05:30

王伯洋（資料照）王伯洋（資料照）

3選秀落榜生

童堉誠（資料照）童堉誠（資料照）

本季上演自培奇蹟

劉子杰（資料照）劉子杰（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季富邦悍將外野手童堉誠、樂天桃猿內野手劉子杰和味全龍左投王伯洋竄起，3人都曾是選秀落榜生，後來簽下自主培訓合約再升格正式球員，如今他們在中職佔有一席之地，奮發向上的故事激勵人心。

近年許多中職主力球員都具備選秀落榜生或自培身分，台鋼雄鷹總教練洪一中指出，台灣棒球人口愈來愈多，很多選手沒機會，中職球探可能只關注業餘主力球員成績，忽略還沒發光的璞玉，如果璞玉進職棒大放異彩的例子變多，代表球探要加油了。

中職球探薪資偏低

洪總：好人才外流

洪總認為，球探工作非常專業，沒那麼容易，中職各隊或許沒有很重視球探部門，加上薪資偏低，好的人才跑去當國外職棒球探，而國外球探針對國內基層選手長期觀察，現在或許不好，但動作不錯又有未來性就會持續追蹤，相較之下，中職球探就沒那麼深入，只關注大家都說好的那批球員，沒看到認真有潛力的選手。

台鋼主力球員林詩翔、陳柏清、王博玄選秀都曾落榜，如今已是球隊骨幹，洪總表示，選秀落榜生或後段順位進職棒的球員，他們比較珍惜這舞台就會拚命練習，前段順位被選進來的選手，有些人可能覺得自己很厲害，練球沒那麼用心，當他發現自己不行時已來不及了，很多壞習慣都已養成。

味全龍一軍投手多達7名選秀落榜生，包括林子昱、呂偉晟、趙璟榮、陳暐皓、李超、林鋅杰和王伯洋，剛過37歲生日的老將陳禹勳是中職史上唯一百中繼、百救援投手，他說，他們進職棒更珍惜這舞台、更認真訓練，也會激勵前段順位選秀球員或老將，「他們都可以拚成這樣子了，代表每個人都有機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中