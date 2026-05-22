中職璞玉指數上升 「代表球探要加油了」

王伯洋（資料照）

3選秀落榜生

童堉誠（資料照）

本季上演自培奇蹟

劉子杰（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季富邦悍將外野手童堉誠、樂天桃猿內野手劉子杰和味全龍左投王伯洋竄起，3人都曾是選秀落榜生，後來簽下自主培訓合約再升格正式球員，如今他們在中職佔有一席之地，奮發向上的故事激勵人心。

近年許多中職主力球員都具備選秀落榜生或自培身分，台鋼雄鷹總教練洪一中指出，台灣棒球人口愈來愈多，很多選手沒機會，中職球探可能只關注業餘主力球員成績，忽略還沒發光的璞玉，如果璞玉進職棒大放異彩的例子變多，代表球探要加油了。

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中職球探薪資偏低

洪總：好人才外流

洪總認為，球探工作非常專業，沒那麼容易，中職各隊或許沒有很重視球探部門，加上薪資偏低，好的人才跑去當國外職棒球探，而國外球探針對國內基層選手長期觀察，現在或許不好，但動作不錯又有未來性就會持續追蹤，相較之下，中職球探就沒那麼深入，只關注大家都說好的那批球員，沒看到認真有潛力的選手。

台鋼主力球員林詩翔、陳柏清、王博玄選秀都曾落榜，如今已是球隊骨幹，洪總表示，選秀落榜生或後段順位進職棒的球員，他們比較珍惜這舞台就會拚命練習，前段順位被選進來的選手，有些人可能覺得自己很厲害，練球沒那麼用心，當他發現自己不行時已來不及了，很多壞習慣都已養成。

味全龍一軍投手多達7名選秀落榜生，包括林子昱、呂偉晟、趙璟榮、陳暐皓、李超、林鋅杰和王伯洋，剛過37歲生日的老將陳禹勳是中職史上唯一百中繼、百救援投手，他說，他們進職棒更珍惜這舞台、更認真訓練，也會激勵前段順位選秀球員或老將，「他們都可以拚成這樣子了，代表每個人都有機會。」

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