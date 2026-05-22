PLG季後賽》古德溫猛轟45分 勇士痛宰獵鷹奪首勝

勇士隊古德溫刷新季後賽單場最高得分紀錄。（記者王藝菘攝）

曾祥鈞6投6中 攻下本土最高13分

獵鷹隊谷毛唯嘉表示，把首戰不好的地方修正，之後繼續努力。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士洋將古德溫昨在季後賽首戰狂砍全場最高45分，加上曾祥鈞貢獻本土最佳13分，聯手率隊以119：92痛宰台鋼獵鷹，取得1：0領先。

勇士隊曾祥鈞上演灌籃秀，但美中不足的是最後犯滿畢業。 （記者王藝菘攝）

勇士季末拉出5連勝，以例行賽第2挺進季後賽，對決第3的獵鷹，兩隊本季8度交手，勇士取得5勝。

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獵鷹首節在飛鬥士獨攬11分帶領下，取得3分領先，但勇士次節進攻多點開花，單節打出35：18攻勢，半場結束以58：44超前。

易籃後，獵鷹雖靠著翟蒙和谷毛唯嘉三分球一度追上，但古德溫跳出反擊，該節尾聲謝宗融外線出手後因踩到揚科維奇的腳，導致右腳扭傷，也讓落後的獵鷹雪上加霜，勇士3節打完已領先23分，勝負底定。

勇士團隊命中率高達53.1%，古德溫砍進5顆三分球，繳出45分、6助攻、5籃板成績，刷新季後賽單場最高得分紀錄，霍力飛13分、13籃板，曾祥鈞6投6中攻下本土最高13分，還上演灌籃秀，但最後犯滿畢業。

休12天手感燙 教頭許晉哲憂慮全解

勇士總教練許晉哲表示，例行賽結束後休息12天，原本擔心兩場比賽間隔太久，球員會無法進入狀況，但大家訓練都很認真，這場除了第1節未照著比賽計畫走，半場之後都能把戰術落實。曾祥鈞認為，大家進攻欲望都很強，「尤其古德溫的破壞力，讓大家有更好出手機會，希望能繼續下去。」

獵鷹方面，飛鬥士繳出22分，谷毛唯嘉15分、5次助攻。谷毛表示，主要是第2節後段攻防出現錯誤，防守讓對手打得太自在，「他們快攻打起來會非常難守，但這是系列賽，把這場不好的地方修正，之後繼續努力。」

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