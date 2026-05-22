NBA季後賽》SGA強勢反彈 雷霆扳平馬刺

吉爾吉斯亞歷山大昨在西部冠軍賽G2強勢反彈，攻下30分。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕歷經G1的掙扎，蟬聯MVP的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨在西部冠軍賽G2強勢反彈，攻下30分，率雷霆在主場以122：113力退馬刺，系列賽扳成1：1平手。

前一場只繳出30.4％投籃命中率的SGA，昨24投12中，生涯季後賽第27度單場砍下至少30分，升上隊史第2，另送出9次助攻、4籃板、2阻攻，美媒還開玩笑地提問G1是不是在「試探」，他笑說：「有時休息太久，就會打不太好，看來我得學會更好地安排休息時間。」他也提到，重點是全隊都不想帶著0：2劣勢前進客場，所以每個人都上緊發條，帶著必勝決心應戰。

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雷霆在卡魯索17分帶領下，加上華勒斯、麥肯各有12分，米契爾挹注10分，替補群拿57分，比馬刺多了32分，成為勝負分水嶺。此外，哈爾特斯坦10分、13籃板，在防守文班亞瑪也有所建樹，讓SGA都大讚：「他是我們的中流砥柱，大家都看到他的防守表現，球隊正需要有像他這樣的球員。」

嚴防溫班亞瑪 策略奏效

溫班亞瑪繳出21分、17籃板、6助攻、4阻攻全面數據，但雷霆的嚴防讓他在決勝階段沒有足夠的體力護框，籃板失守也成為最後落敗關鍵之一，另外少了受傷的主控福克斯，卡瑟爾繳出25分、8助攻，但全場出現9次失誤，輸球難辭其咎。

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