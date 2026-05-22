自由日日Shoot》職排總冠軍戰 看不到明星球員 TPVL排程搞烏龍 球迷喊退票

TPVL職業排球聯盟發表聲明致歉。（取自聯盟臉書）

與國際賽撞期 洋將返國效力國家隊

台中連莊的外籍球員漢佳將缺陣，球迷嘆可息。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕職業排球聯盟(TPVL)元年季後賽今天開打，因牴觸國際排球總會（FIVB）規定，部分主力球員必須投入國家隊訓練而缺陣，讓奪冠熱門台中連莊、台鋼天鷹戰力大打折扣，球迷更怒轟「聯盟根本草創過頭」，甚至高喊「退票」，聯盟也為疏失致歉，並強調會記取這次經驗，做為未來賽程規劃的重要基準。

台中連莊的外籍球員施琅將缺陣，球迷嘆可息。（資料照）

施琅、漢佳、陳玠廷缺陣 連莊、天鷹最大受災戶

TPVL季後賽首輪今天開打，由頭號種子連莊出戰第4種子桃園雲豹，第2種子天鷹出戰第3的台北伊斯特。但根據FIVB規定，全球所有受國家隊徵召的球員，都得在5月17日向各自的國家隊報到，以備戰即將到來的國際賽事，讓TPVL各球團部分主力球員必需暫別聯賽，其中連莊有汪秉勳、張昀亮及外籍球員施琅、漢佳缺陣，天鷹則有陳玠廷，及睿克、馬亞拉、馬可3名洋將不能打，成為最大受災戶。

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聯盟日前已向球隊告知消息，並透過聲明向球迷致歉，聯盟昨進一步解釋，「針對FIVB賽季規定，有持續與FIVB溝通，也獲得同意賽季延長，但我們卻疏忽了FIVB針對各國國家隊的規定，這是聯盟的疏失。」

聯盟承認賽程安排有疏失

TPVL在賽程安排確有瑕疵，從4月13日到5月8日都未安排比賽，一直到5月17日才結束例行賽，讓季後賽時間也拖到跟FIVB規則牴觸。聯盟表示，「在賽程安排上面臨許多場地協調與時程對接的挑戰，不過整體規劃仍有許多需要學習與精進之處，未能確實將聯賽與國際賽期錯開，導致球迷無法在季後賽、總冠軍賽舞台看到喜愛的球星，聯盟責無旁貸。」

連莊、天鷹、雲豹、伊斯特都在各自社群媒體表達對球員加入國家隊參與國際賽的支持，並主動公告退票資訊，儘管聯盟的「大烏龍」讓球迷炸鍋，遺憾看不到最強陣容對決，球員也感到可惜，在季後賽無傷卻被迫坐板凳，但天鷹透露，「並沒有出現太誇張退票潮，球迷還是很挺我們！」

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