跆拳道亞錦賽》王婕菱越級打怪 首戰就奪金

王婕菱勇奪亞錦賽金牌，開心與教練合影。（教練朱建安提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕首度參加亞洲跆拳道錦標賽的「跆拳道甜心」王婕菱，昨在女子46公斤級決賽打敗去年東南亞運動會金牌泰國選手彭格，勇奪金牌，也是至2016年後首位拿下亞錦賽金牌的台灣女將。

王婕菱勇奪亞錦賽金牌，開心與現場人員同框自拍。（教練朱建安提供）

17歲的王婕菱兩度在世青摘金，如今「越級打怪」迎接生涯首次成人組賽事，讓她賽前超緊張。教練朱建安透露，畢竟亞錦賽攸關名古屋亞運門票，王婕菱背負極大壓力，「我一直提醒她要開心上場、享受比賽。」

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王婕菱（著紅色護具者）勇奪亞錦賽金牌。（教練蘇泰源提供）

雖然有壓力，王婕菱上場照樣展現真本領，連續擊退隊友黃映瑄、南韓女將李宥敏，金牌戰首局以4：2拿下，第2局在倒數3秒上端攻擊得手，6：3再下一城，完美奪金。朱建安認為，「雖然金牌戰有點緊繃，但王婕菱還是逮到機會完成關鍵的上端攻擊。」

打破個人亞洲零金魔咒

王婕菱成為2016年的莊佳佳、林宜青之後，首位在亞錦賽奪金的台灣女將，過去她在亞青、亞洲青年運動會等賽事都和金牌失之交臂，如今在生涯首次亞錦賽一舉奪金，不僅打破「亞洲零金」魔咒，也增添更多信心，期待能代表台灣參加9月名古屋亞運。

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