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拿莫代打致勝轟 龍領先兄弟12場

2026/05/23 05:30

龍隊拿莫．伊漾9局上代打敲出超前2分砲。（記者塗建榮攝）龍隊拿莫．伊漾9局上代打敲出超前2分砲。（記者塗建榮攝）

龍拉尾盤擊潰兄弟，戰績24勝13敗穩居第一。（記者塗建榮攝）龍拉尾盤擊潰兄弟，戰績24勝13敗穩居第一。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕8局結束仍以1：2落後，味全龍昨在9局上讓湧入逾兩萬人的主場中信兄弟球迷噤聲，代打拿莫．伊漾轟出逆轉兩分砲，助隊點燃單局6分猛烈攻勢，最終以7：2贏球。味全豪取6連勝以24勝13敗穩居龍頭寶座，領先墊底的兄弟多達12場勝差。

9局上灌6分 6連勝穩居第一

17日才升上一軍，拿莫．伊漾的本季首安就是致勝轟，他是味全在2019年重新組軍的核心球員，前年出賽92場，去年銳減剩28場，昨僅是本季第2度上場，就靠生涯第2支代打全壘打立大功，也是個人在大巨蛋首轟。

拿莫相隔630天開轟 獻給剛過世的舅舅

拿莫．伊漾表示，這一轟要獻給前幾天剛過世的舅舅，從小到大只要有空都會到球場看他打球，上一次是在2023年大巨蛋亞錦賽冠軍戰對日本，可惜當時沒能贏球奪冠，這次能在大巨蛋開轟別具意義，「希望舅舅有看到。」

味全總教練葉君璋則說，當時換拿莫．伊漾代打就是靠一種感覺，印象中他對李振昌打得不錯，「該是他表現的時候了」。

昨役前7局結束兩隊戰成1：1平手，8局下兄弟靠宋晟睿敲出超前比分安打突破僵局，但象迷才開心沒多久，9局上1出局一壘有人，拿莫．伊漾相隔630天再度開轟，一棒把兄弟守護神李振昌打成敗投，接著味全再靠一輪猛攻灌進4分鎖定勝局。

兄弟王牌羅戈先發6局失1分，味全洋投魔神龍先發7局失1分，兩人都無關勝敗，林子昱後援1局失1分，原本是敗投候選人，卻在驚天逆轉彈後奪下本季第2勝。

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