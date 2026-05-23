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錢可倫從測試會發跡 分享曝光門道

2026/05/23 05:30

錢可倫。（記者塗建榮攝）錢可倫。（記者塗建榮攝）

展現左側投特點

受兄弟青睞

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職選秀會將於6月29日登場，6月15日在新莊球場先進行測試會，延續去年採分隊實戰模式，台鋼雄鷹守護神林詩翔、統一獅守護神鍾允華、味全龍牛棚大將林子昱和陳冠偉，中信兄弟「左怪投」錢可倫和主力內野手黃韋盛，當年都是通過測試會獲球團推薦選秀而被指名的璞玉。

22歲的錢可倫出身嘉義大學，去年大三報名測試會並在選秀獲兄弟第6指名，如今搖身一變成為黃衫軍牛棚主力。錢可倫透露，大學同學的爸爸是台鋼球探林聿文，當初對方建議他參加測試會，還說：「多一次曝光就多一次機會」。由於多達近百人實戰測試，必須展現自身特色才有機會被看到，像他的特點是左手側投，投球動作非常怪。

「我給自己兩次機會，大三、大四各選1次。」錢可倫說，如果兩次都沒選上就會放棄打球，畢竟在台灣若沒打到職棒很難存到錢，由於大學室友家業是做政府工程，他還計畫先當兵再去室友家的公司做工。

如果兩次選不上

打算去做工

錢可倫坦言，去年選秀家人都覺得他不會上，自評第7輪後才會被指名，沒想到第6輪就被兄弟選到，當下在小琉球旅遊的他又驚又喜，今年在一軍比賽深深體會打職棒真的不簡單。

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