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猿跟PitchCom不熟 曾家輝緊急換手奪勝

2026/05/23 05:30

猿隊曾家輝化解「暗號危機」，先發5局失1分奪勝投。（記者陳志曲攝）猿隊曾家輝化解「暗號危機」，先發5局失1分奪勝投。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕面對火力兇猛的富邦悍將，樂天桃猿昨首度導入PitchCom（電子暗號發送器）迎戰，卻因使用節奏不佳危機四伏，「少主」曾家輝臨時改回用手比暗號後，繳出5局失1分好投，加上林智平3局下致勝2分安打，終場3：2險勝。

猿隊昨開始使用電子暗號發送器。（記者陳志曲攝）猿隊昨開始使用電子暗號發送器。（記者陳志曲攝）

3局下猿隊林智平敲出2分打點致勝安。（記者陳志曲攝）3局下猿隊林智平敲出2分打點致勝安。（記者陳志曲攝）

投捕首次使用 節奏一度錯亂

樂天在19日才拿到PitchCom，昨投捕搭檔就決定使用，但先發投手曾家輝開賽後被敲安又投2次四壞球，一度面臨0出局滿壘危機，被范國宸擊出高飛犧牲打失分。途中改回「用手比」後，曾家輝在2至4局投出9上9下，即便5局上被敲安，單局飆2K解危，奪下本季第2勝，防禦率降至2.83。

樂天總教練曾豪駒笑說，「選手們滿勇敢的，還沒適應就馬上用。」並表示，曾家輝開賽有被PitchCom影響，換成用手比有比較順暢一點。

曾家輝透露，首局失分後又保送張洺瑀擠成滿壘時，林子偉在內野會議建議換成手比暗號，結果立刻三振戴培峰化解危機。他表示，牛棚練投時有使用，跟實際比賽還是有差，「節奏不太好，一下快，一下慢，有點亂掉，且會越投越急，之後會再找時間去適應。」

樂天左投林子崴在6局上接替曾家輝，繼17日被味全龍盜本壘後再登板，7局上又遭富邦壘間奇襲，二壘跑者池恩齊輕鬆盜上三壘，隨後靠申皓瑋敲適時安打跑回分數，一度戰成1分差。

悍將在桃園一勝難求

富邦才打出球團史最速20勝，主、客場表現卻差很大，相較主場戰績14勝6敗、勝率7成，客場僅6勝9敗、勝率4成，且在桃園球場0勝3敗。

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