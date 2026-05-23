雄鷹解南人祭魔咒 大王解砲荒

雄鷹王柏融（左一）敲出陽春砲，也是生涯第101轟。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕艾速特將近2年再次連續2場交出7局的優質先發，在王柏融經過23天再次開砲超前比數的力挺下，帶領台鋼雄鷹以3：1擊敗統一獅，總算中止台鋼在與統一聯名「南人祭」主題日的跨季7連敗，台鋼戰績以0.5場超越統一升上第3，今將挑戰本季第3支20勝球隊。艾速特本季首次獲選單場MVP，也是中職現役第7位30勝洋投。

艾速特7局好投

鷹今衝刺20勝

艾速特繼15日投7局失2分後，昨投7局失1分，被敲5安無四死球，一度製造9上9下，前次連續2場投滿7局在前年7月，當時效力中信兄弟。他表示，在後段的投球比較有效率，最主要是沒有保送，好幾次只用1球就拿到出局數，積極攻擊好球帶比三振更有效果。總教練洪一中認為，艾速特的壓制力沒有問題，能否投到6局或7局要看控球與用球數，「通常他5局就將近100球，這場確實比較精簡，投完7局才90球出頭。」

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王柏融於4月29日達成生涯百轟後，第101轟直到昨6局下才出現，帶動打線單局攻下2分拉開比數。洪總指出，王柏融已經低潮很長一段時間，每天都在思考如何找回手感，雖然很多球迷在講，是不是應該換人，但球隊還是必須靠這些人，「只要他們打上來，贏球的機率就會高一點，球隊打擊還是有些狀況，打擊教練很努力在找解決之道，幫助選手去做調整。」

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