龍、悍戰績領先 洋投是取勝快捷鍵

雄鷹艾速特投出優質先發，本季首度獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

龍具單週5場都洋投優勢

〔記者徐正揚／高雄報導〕味全龍、富邦悍將開季後相繼拿到20勝，在上半季完成60％賽程時形成領先集團，戰績逐漸拉開與其他4隊的距離，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，味全連同不佔洋將名額的伍鐸，是唯一可以單週5場都派洋投的球隊，富邦戰績在一軍回到3名洋投後快速上升，只是再次證明洋投在中職的角色非常重要。

截至昨賽前，味全上半季團隊防禦率2.13，是唯一低於3的球隊，本土先發投手在已賽36場僅獲得5場先發（郭郁政3場、曾仁和2場）、投27.2局都是各隊最少，洪總指出，味全今年洋投的表現都很穩定，包含昨天在內，最近15場幾乎都是洋投先發（郭郁政、曾仁和各1場），「洋投的壓制力大多比本土好，他們每週至少能用4個，如果3連戰碰到他們，都碰到洋投先發的機會很高。」

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悍將回歸3洋投 戰績竄升

富邦自5月5日除役洋砲邦力多後，截至昨賽前打出一波11戰9勝，戰績從有洋砲時的11勝12敗翻轉為20勝14敗，5月11日登錄的日籍投手阿部雄大出賽2場貢獻2勝成為重要戰力，洪總表示，富邦洋將配置回到3洋投，不代表開季決定用2投1野是不對的，「富邦今年的打擊其實很不錯，只能說，中職球隊想要提高贏球機率，最快的方法還是要靠洋投。」

台鋼本季續留人氣洋砲魔鷹，開季至今僅使用後勁、坎南及昨先發的艾速特共3名洋投，是6隊中最少。

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