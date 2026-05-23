自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

龍、悍戰績領先 洋投是取勝快捷鍵

2026/05/23 05:30

雄鷹艾速特投出優質先發，本季首度獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）雄鷹艾速特投出優質先發，本季首度獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

龍具單週5場都洋投優勢

〔記者徐正揚／高雄報導〕味全龍、富邦悍將開季後相繼拿到20勝，在上半季完成60％賽程時形成領先集團，戰績逐漸拉開與其他4隊的距離，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，味全連同不佔洋將名額的伍鐸，是唯一可以單週5場都派洋投的球隊，富邦戰績在一軍回到3名洋投後快速上升，只是再次證明洋投在中職的角色非常重要。

截至昨賽前，味全上半季團隊防禦率2.13，是唯一低於3的球隊，本土先發投手在已賽36場僅獲得5場先發（郭郁政3場、曾仁和2場）、投27.2局都是各隊最少，洪總指出，味全今年洋投的表現都很穩定，包含昨天在內，最近15場幾乎都是洋投先發（郭郁政、曾仁和各1場），「洋投的壓制力大多比本土好，他們每週至少能用4個，如果3連戰碰到他們，都碰到洋投先發的機會很高。」

悍將回歸3洋投 戰績竄升

富邦自5月5日除役洋砲邦力多後，截至昨賽前打出一波11戰9勝，戰績從有洋砲時的11勝12敗翻轉為20勝14敗，5月11日登錄的日籍投手阿部雄大出賽2場貢獻2勝成為重要戰力，洪總表示，富邦洋將配置回到3洋投，不代表開季決定用2投1野是不對的，「富邦今年的打擊其實很不錯，只能說，中職球隊想要提高贏球機率，最快的方法還是要靠洋投。」

台鋼本季續留人氣洋砲魔鷹，開季至今僅使用後勁、坎南及昨先發的艾速特共3名洋投，是6隊中最少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中