尼克季後賽9連勝 再贏就聽牌

哈特（左）奪季後賽生涯新高26分，率尼克攻下對戰騎士2連勝。（法新社）

哈特攻下26分

季後賽生涯新高

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尼克昨在G2靠著哈特攻下季後賽生涯新高26分，加上第三節團隊打下的32：21攻勢奠定勝基，在主場以109：93力退騎士，東部冠軍賽以2：0領先。

尼克在首輪克服1：2落後劣勢，對老鷹取得3連勝，接著在次輪4連勝橫掃七六人，如今對陣騎士再拿2連勝，成為史上第13支拿到季後賽9連勝的球隊，而過去12隊有7支最後拿下總冠軍。此外，尼克在9連勝期間的總淨勝分達212分、場均勝分23.5分，本季12場季後賽總淨勝分也有221分，皆締造季後賽新猷，展現絕佳狀態。

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儘管尼克在系列賽取得主導權，距離隊史自1999年後再度挺進總冠軍賽僅差2勝，但貢獻19分、14助攻的一哥布朗森強調，「在我們心中現在還是0：0，在系列賽結束前，我們也會以這樣的心態，全心去力拚每一戰。」

騎士以米契爾的26分表現最佳，對於下一場將回到主場應戰，他自信表示，「這不是我們第一次陷入0：2落後，而且前2個系列賽都挺過7場比賽考驗，我相信這不會是太大問題。」

前一輪對上活塞就從0：2落後完成逆襲的騎士，要力拚成為2020-21年賽季的快艇和公鹿之後，史上第3支在連兩輪都先吞2連敗的情況下，最後還能翻轉戰局的球隊。

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