PLG季後賽》獵鷹折損大將 谷毛撐起勝利

獵鷹險勝勇士，當家主控谷毛唯嘉（左）居功厥偉。（記者廖振輝攝）

1分之差開胡 扳平戰局

〔記者林岳甫／台北報導〕首戰輸到灰頭土臉的台鋼獵鷹，洋將翟蒙昨又在上半場鬧脾氣遭驅逐出場，但在艱難困境中靠著谷毛唯嘉穿針引線和連續罰球得手，及飛鬥士拚命捍衛禁區，最終以98：97氣走富邦勇士，在PLG首輪季後賽追成1：1。

獵鷹首戰以27分之差慘敗，翟蒙首節先吞下技術犯規，第2節9分24秒又被吹違反運動道德犯規，直接被趕出場。總教練柯納坦言，翟蒙是球隊最穩定的球員，他被趕出場，對球隊無疑是被打了一記重拳，但正因如此讓其他球員更加努力想拚下勝利。

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獵鷹克服主力洋將被驅逐出場困境，在季後賽首輪扳回一城。

（記者廖振輝攝）

少了翟蒙後，飛鬥士必須全扛，上場逾40分鐘，繳出24分、15籃板，當家主控谷毛唯嘉5投3中、10罰9進，進帳15分、8籃板，尤其最後3分鐘6罰5進，幫助獵鷹拿下勝利。另外，外籍生蓋比16分、6籃板，柯納指出，蓋比也是關鍵球員，在球隊遇到危機的時刻挺身而出。

翟蒙被趕出場 勇士沒佔到便宜

勇士未能把握翟蒙被驅逐出場的機會，在主場吞下敗仗，總教練許晉哲坦言：「獵鷹有提高防守強度，我們完全沒辦法應對，出現18次失誤，也只有18次助攻，這是輸球的關鍵。」

勇士唯一亮點是曾祥鈞7投全進，攻下生涯季後賽新高16分，且加上G1已連13投皆中，堪稱「完美先生」，他大讚隊友陳又瑋傳球很到位。不過，他下半場面臨犯規麻煩，陳又瑋也6犯畢業，許晉哲指出，「回去要好好看影片，看他們兩人到底有沒有真的犯規，必須進行修正。」

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