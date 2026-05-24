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TPBL總冠軍賽》沒有豪哥的國王 今起決戰夢想家

2026/05/24 05:30

國王林書緯連續6年進軍總冠軍賽。（TPBL提供）國王林書緯連續6年進軍總冠軍賽。（TPBL提供）

蔣淯安率夢想家爭奪隊史首座金盃。（TPBL提供）蔣淯安率夢想家爭奪隊史首座金盃。（TPBL提供）

記者盧養宣／台中報導

TPBL總冠軍賽今晚在台中洲際迷你蛋點燃戰火，地主福爾摩沙夢想家終結連4季一輪遊再闖總冠軍賽，力拚隊史首座金盃，衛冕軍新北國王例行賽表現起伏，卻上演「老五傳奇」，一路從季後挑戰賽過關斬將，續朝3連霸邁進，《自由體育》為讀者精選五大看點。

看點一、本土主帥仙拚仙

今年爭冠組合不僅上演少見的本土主帥對決，簡浩與洪志善更都是初掌兵符，簡浩休賽季退役後直接上任，從開季3連敗低潮到下半季帶隊打出締造聯盟新猷的9連勝。他表示，團隊本季板凳深度夠，連勝期間也逐漸建立起信任感，希望總冠軍賽能讓子弟兵各自發揮最大優勢。

洪志善季初臨危受命代掌兵符，最後率隊連續4年闖進總冠軍賽，他指出，球隊本季總是不被看好，能走到這裡必須肯定球員努力，面對擁有不少得分點的夢想家將見招拆招。

看點二、林書緯連6年爭霸

林書緯連續6年站上總冠軍賽舞台，締造台灣職籃紀錄，他表示，今年陣中少了哥哥林書豪與曼尼高，會與李愷諺一起帶領年輕隊友拚冠。另外，林書緯在2021年、22年與張宗憲在富邦勇士完成2連霸，隔年轉戰國王在總冠軍賽不敵勇士，對於再於總冠軍賽與好友對決，他也希望這次能討回顏面。

看點三、夢想家安神壓陣

34歲的蔣淯安上季加盟夢想家，受傷勢影響出賽不多，本季不僅在例行賽36場全勤，季後賽首輪繼續扛起重任，系列賽4戰平均上場35分鐘，進帳16.8分，成為晉級最大功臣，他表示，總冠軍賽依舊會保持相同心態，「一場一場準備。」

看點四、板凳殺手當英雄

除了主力球員發揮，兩隊也都寄望奇兵跳出，夢想家前鋒馬建豪季後賽首輪第2戰曾拿下全隊最高23分，助隊扳平戰局，總冠軍賽有望繼續扮演板凳殺手。本季加盟國王的林彥廷，首輪同樣有亮眼表現，不斷從板凳挹注火力，首輪平均貢獻15分，三分球命中率高達55.6%，他說，對總冠軍賽很陌生，但會盡力執行教練的策略。

看點五、兩後衛傷況隱憂

兩隊主力後衛李愷諺、林俊吉都在首輪遭遇傷勢，林俊吉有望今天歸隊，李愷諺的傷情則可能成為國王隱憂。林俊吉首輪第二戰遭肘擊退場，臉部傷口縫合後因腦震盪未再出賽，今天就有機會重返戰線，「上個系列賽沒打到，目前準備得還可以，希望總冠軍賽可以做到最好。」

李愷諺本季深受傷勢所擾，他表示，去年受傷後在沒有完全康復後就歸隊，也對身體造成很大的影響，目前都還在恢復與治療中，首戰能否出賽還需要評估。

TPBL冠軍賽雙強比較表TPBL冠軍賽雙強比較表

TPBL總冠賽賽賽程TPBL總冠賽賽賽程

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