雷霆板凳威武 76：23電爆馬刺

雷霆板凳殺手麥肯（左）獨攬26分。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆板凳群昨在西部冠軍賽第3戰火力爆發，包括麥肯攻下生涯季後賽新高24分，終場以123：108打敗馬刺，系列賽取得2：1領先。

兵多將廣是衛冕軍雷霆的優勢，昨6人得分超過雙位數，其中4人是替補上陣，季中從七六人交易來的二年級生麥肯，初嘗季後賽滋味，此役打出代表作，上場27分鐘21投10中，貢獻板凳最高的24分。

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麥肯26分最高

率隊奪第2勝

兩隊板凳得分是76：23，替補陣容分差寫下分部冠軍賽紀錄，先發攻下全隊最高26分的吉爾吉斯亞歷山大對麥肯的表現讚譽有加，「他渾身散發自信，清楚自己是什麼樣的球員，也知道該做什麼，始終保持侵略性，勇於迎向挑戰。」

馬刺昨在後衛福克斯回歸下，開賽就打出15：0猛烈攻勢，寫下自1997-98賽季以來分部決賽開局連續得分紀錄，可惜領先優勢並未維持太久，雙方輪替深度成為分水嶺。

溫班亞瑪15投8中拿下26分，另有4籃板、2阻攻，成為自2007年鄧肯後，隊史首位連3場季後賽單場至少拿下20分、2阻攻，但今年季後賽馬刺首度在他得分超過25分時吞下敗仗，他表示，「我必須努力讓隊友變得更好，我的投籃命中率不差，但需要更有團隊精神。」

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