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123分鐘輸輸去 兄弟打出史上最囧一局

2026/05/24 05:30

兄弟戰績持續低迷，球迷在場邊拿出「打教下台」標語。 （記者陳逸寬攝）兄弟戰績持續低迷，球迷在場邊拿出「打教下台」標語。 （記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍昨靠梅賽鍶8局好投，加上捕手蔣少宏8局上的致勝2分砲，終場2：0險勝中信兄弟，寫下聯盟本季最長的7連勝，也是重返中職後最長，直逼隊史最長的9連勝，兄弟則苦吞4連敗。

8局上蔣少宏敲出致勝2分砲，率龍隊拿下聯盟本季最長7連勝。 （記者陳逸寬攝）8局上蔣少宏敲出致勝2分砲，率龍隊拿下聯盟本季最長7連勝。 （記者陳逸寬攝）

敲安3球3出局 苦吞4連敗

兄弟打線昨面對梅賽鍶一籌莫展，5局下首位打者岳東華雖首球敲安，但高宇杰雙殺、宋晟睿強勁游擊滾地球出局，也都是打第1球，形成罕見的「3球3出局」，敲安卻3球造成3出局，更是中職史上頭一遭。兄弟本季首次的大巨蛋主場系列賽，卻對味全吞連敗，還有球迷在場邊高舉「打教下台」標語，今由鄭浩均先發止敗，他前次先發僅投0.1局失9分，表現備受關注。

平手僵局在8局上被打破，代打張祐嘉觸身球上壘，蔣少宏擊出全壘打，球一路飛進左外野龍隊應援區。9局下，龍隊守護神林凱威被敲1安仍完成救援任務。此役耗時2小時03分，僅比昨另一地的台鋼雄鷹、統一獅之戰多1分鐘，也是本季正規9局第二快。

蔣少宏致勝轟

龍笑納7連勝

龍隊總教練葉君璋坦言，今年各隊實力差距不大，連勝不容易，「各隊實力都提升，有時候連勝需要點運氣，最近球隊整體打擊狀況其實沒有特別好，但都有選手跳出來當英雄。」

昨扮演英雄的蔣少宏說，前幾次對決兄弟洋投德保拉，有看到他的變速球軌跡，自己設定偏高球路，正好對方失投。談到球隊氛圍，蔣少宏說：「往年就有圍圈傳統，今年大家更熱絡，充滿正能量，鼓勵隊友、成就他人。」

兄弟洋投黎克日前傳出手肘傷勢，總教練平野惠一表示，黎克右手肘韌帶拉傷，最少兩週無法投。兄弟開季後不久簽下去年效力獅隊的菲力士（飛力獅），他在二軍出賽4場、合計19局，防禦率3.79。若評估黎克恢復時間過長，很可能下週改登錄菲力士。

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