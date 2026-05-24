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張政禹聊癒張士綸 徹夜除心魔

2026/05/24 05:30

張士綸（記者陳逸寬攝）張士綸（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟日前將內野手張士綸升上一軍，前天上場代跑，和擔任龍隊游擊手的哥哥張政禹難得同框。張士綸透露，之前在二軍沉潛曾一度鬱悶，哥哥與他深夜暢聊，幫助他趕走心魔，聊完不久他就在二軍單場擊出5支安打。

張家兄弟相差近5歲，張士綸還在為上一軍努力拚戰時，張政禹已是龍隊主力。被問到數週前的深聊，張政禹透露，地點在家裡，他和弟弟從晚上10點天南地北的聊，竟聊到半夜3點，「前陣子他滿著急的，想爭取上一軍機會，表現給教練團看。我跟他說，球隊需要的時候自然會用他，他現在要享受打球，不要只想著何時上一軍。」

開導親弟

從容面對每一戰

張政禹對弟弟說，沒有機會時不用把握什麼，但真的機會來了就要抓住，「我現在可以跟他這樣講，但我在他那個年紀，跟他想法也許一樣，現在也會有30幾歲的學長給我建議和提醒，這些都要時間累積，不可能馬上領悟。也希望他這次上來能從容一點、不要太拘謹。」

有趣的是，前天兄弟同框，表情動作呈現對比，張政禹不時偷笑，張士綸則一臉嚴肅。張士綸說，當時戰況緊繃，他知道不適合笑，但又怕看到哥哥會忍不住，只好朝向另一邊的學長李凱威。張政禹笑說：「原本想過去跟他講話，但看他的樣子還是算了，講越多怕他想越多，而且我們不同隊，也不可能跟他講怎麼跑吧！」

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