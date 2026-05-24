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雄鷹節能戰 快取第20勝

2026/05/24 05:30

魔鷹4局下敲出關鍵2分砲，雄鷹寫下隊史最快20勝紀錄。（台鋼雄鷹提供）魔鷹4局下敲出關鍵2分砲，雄鷹寫下隊史最快20勝紀錄。（台鋼雄鷹提供）

2小時2分除獅

雄鷹坎南連3場優質先發。（台鋼雄鷹提供）雄鷹坎南連3場優質先發。（台鋼雄鷹提供）

快到來不及開燈

〔記者徐正揚／高雄報導〕繼前天艾速特先發7局失1分，加上王柏融擊出超前陽春彈後，台鋼雄鷹連續2天套用相同的贏球模式，昨靠坎南先發7局無失分，配合魔鷹一棒定江山的2分彈，在澄清湖主場以2：0拿下對統一獅2連勝，只花39場就拿到半季20勝（18敗1和）創下隊史最快，僅花2小時02分就收工，刷新本季9局最短比賽時間，連總教練洪一中都驚呼：「竟然還沒開燈就打完了！」

坎南只被擊出3支安打，投出8次三振，最近連4場投滿7局、連3場優質先發、連2場投7局無失分。他表示，開季首次出賽表現不好，主因是卡特球不太穩定，之後各種變化球逐漸上手，只要保送不要太多，就能拿到更多出局數，賽後他在MVP舞台跳舞非常開心，「這場才80幾球，其實可以嘗試再投下去，但我實在覺得太累了，這是唯一不滿意的地方。」

洪總指出，坎南這場控球很好，投球節奏也很明快，只用83球沒再投第8局，主要是天氣變熱，坎南流汗量很大，覺得有點疲憊，加上手指從起水泡到破皮，「先發投手投完7局沒有失分，這樣已算是100分了。」至於魔鷹4局下的關鍵全壘打，因為擊出後的軌跡很平，他原以為只是安打，「沒想到會出去，連我都嚇一跳，太暴力了！」

這場也是中職自2010年4月24日統一獅在天母對興農牛2小時01分後最早收工的比賽。今年是台鋼加入一軍第3年，隊史半季最快20勝原是去年下半季41場（19敗2和）。

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