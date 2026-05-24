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王柏融手感解凍中 樂觀等待6月

2026/05/24 05:30

王柏融（台鋼雄鷹提供）王柏融（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕繼前天對統一獅單場擊出2支安打，包含6局下超前的陽春彈後，心情稍微解放的王柏融昨又交出3打數1安打，是他在5月第一次連2場有安打，對於5月打擊率僅0.184陷入低潮，他認為，可能是打到4月的感覺還不錯，讓他想要做得更好，「5月要過去了，也許就是過渡期吧！」

王柏融4月29日達成生涯100轟後，5月打擊手感急凍，前天的全壘打不僅是他返台後首次對洋投開砲，也是他經過12場再次出現長打，他在5月49個打數僅9支安打，與4月打擊率0.297有明顯落差。

5月打擊低潮

「心理不出問題就好」

王柏融指出，這段時間一直在調整，台鋼客座教練暨前東北樂天金鷲監督平石洋介、二軍打擊教練蔡昱詳、經典賽台灣隊體能教練陳宗宏都給他建議，3位教練提出的方向其實非常接近，剛好平石教練前天就在現場，「他給我一些方法，打起來就滿順的，在比賽中也能發揮出來，打出全壘打的感覺是輕鬆的，真的很謝謝3位教練。」

王柏融表示，雖然這段期間打擊並不理想，因為球季還很長，選手一定會碰到高低潮，他其實不會擔心，畢竟都是些小問題，最在意的是球隊是否贏球、自己是否做出貢獻，「看能不能在最短時間調整回來，可能我的想法也要改變一下，只要心理不要出問題就好。」

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