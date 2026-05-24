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讓張育成舒服一點 神調度換來雙響砲

2026/05/24 05:30

悍將張育成單場雙響砲，包括生涯首支首局首打席全壘打。 （記者陳志曲攝）悍將張育成單場雙響砲，包括生涯首支首局首打席全壘打。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中職生涯第2度打1棒，張育成昨就轟出生涯第3次單場雙響砲，加上日籍投手鈴木駿輔7局失1分優質先發，最終富邦悍將3：1扳倒樂天桃猿，目前以21勝15敗暫居第2，去年上半季60場打完富邦21勝39敗，戰績大躍進。

悍將先發投手鈴木駿輔開季4連勝。 （記者陳志曲攝）悍將先發投手鈴木駿輔開季4連勝。 （記者陳志曲攝）

生涯第2度開路

首打席就轟

富邦昨賽前宣布先發打序「1棒DH 張育成」時，連他本人聽到都嚇一跳，總教練後藤光尊解釋，近期張育成在壘上有人太想把跑者送回來，導致揮擊太過用力，讓他打舒服一點的棒次，加上打擊率和上壘率是全隊最高，因此安排他打1棒。

張育成1局上首打席就開轟，1局下樂天開路先鋒陳晨威立即回敬陽春砲，攜手締造兩隊1棒都在首局首打席開轟的中職首見紀錄。張育成笑說，「看到晨威開轟很生氣啊，一下就被追平了。」

5局上張育成再敲陽春砲，用雙響砲拿下本季第3次單場MVP，他說，不管打哪個棒次都有壓力，只要壘上有人就很想把跑者送回來，結果給自己太大壓力，「這兩轟剛好擊球節奏對了，球看得很清楚，很開心有好結果」。

張育成的兩記重拳，把樂天洋投艾菩樂轟成敗投，艾菩樂先發6局失3分苦吞本季第6敗，暫居聯盟敗投王，鈴木駿輔首度對戰老東家，先發7局失1分拿下本季第4勝，還未嘗敗績。

鈴木駿輔好投

壓制猿老東家

本季樂天洋投累計先發28場7勝15敗、防禦率3.21，各項數據都在6隊洋投中排名墊底，王牌威能帝昨下二軍，身體是否有傷勢還是未知數，總教練曾豪駒表示，這兩天會安排威能帝就醫進行精密檢查。

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