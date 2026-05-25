味全洋投「風火輪」 橫掃中信兄弟

味全朱育賢敲出本季第7轟，獨居全壘打王。 （記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍鋼龍昨繳出6局無失分，加上朱育賢在4局上敲出獨居全壘打王的本季第7轟，聯手助隊以5：0完成3戰橫掃中信兄弟。龍軍祭出單週5洋投的「超級風火輪」收到全勝成效，總教練葉君璋預告，上半季可能還會有1次。

味全鋼龍繳出6局無失分，拿下勝投。（記者方賓照攝）

味全龍擁有「本土洋將」伍鐸，加上又有洋將輪替空間，上週操作由蔣銲、伍鐸、魔神龍、梅賽鍶和鋼龍依序先發，完成本季聯盟首次單週5勝0敗，目前8連勝已聽牌隊史紀錄，明晚在大巨蛋挑戰暌違27年的9連勝。

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明拚暌違27年9連勝

葉總直言，重點就在伍鐸，畢竟大家對他的熟悉度比較高，球隊會考慮他能否像過去一樣順利解決對手，如果他狀況可以，那單週5洋投的成功機率就滿高。

鋼龍繳6局無失分

鋼龍昨僅被敲5支安打，猛飆6次三振，拿下本季第2勝、生涯第53勝，緊追黃平洋65勝的隊史紀錄。2局下還出現插曲，鋼龍揮手要求投手教練納瓦洛不要走上投手丘，希望能馬上面對打者，展現強大鬥志。

葉總透露，鋼龍有顆球不慎弄到背，一開始有點不舒服，不過好在沒事，「我猜他有點壓力，因為球隊滿順的，他很希望幫球隊守下來。」

朱育賢7轟 獨居全壘打王

龍隊一度被兄弟先發投手鄭浩均開賽10上10下，但朱育賢在4局上的陽春砲一棒鎖定戰況，系列賽3戰都靠全壘打決勝負。朱育賢表示，「今年我們最不一樣的地方，就是大家都很團結。」

味全明晚強碰富邦悍將，上演「北方王者」的頭銜之爭。葉總不意外今年富邦打出球團史最佳的成績，「他們現在也成軍10年了嘛，其實也很久了，有這種成績滿合理的。」

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