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本季初登板救火 陳克羿馴悍將

2026/05/25 05:30

桃猿陳克羿本季初登板繳出6局失1分好投，率隊擊敗富邦悍將。 （記者陳志曲攝）桃猿陳克羿本季初登板繳出6局失1分好投，率隊擊敗富邦悍將。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿王牌洋投威能帝的傷情還待檢查，昨改推出陳克羿本季初登板先發面對富邦悍將，他繳出6局僅失1分，並飆出生涯新高單場9K，加上陳佳樂生涯首轟挹注，率隊4：1贏球。

桃猿陳佳樂生涯首轟出爐。（記者陳志曲攝）桃猿陳佳樂生涯首轟出爐。（記者陳志曲攝）

6局9K僅失1分

陳克羿僅4局上被張育成、王苡丞連續安打後，林澤彬的高飛犧牲打失唯一分數，最快球速150公里。陳佳樂2局下從富邦先發投手陳品宏手中開轟，幫助球隊先馳得點，也是樂天繼馬傑森、何品室融、劉子杰後，本季第4位完成生涯首轟的選手。

對於陳克羿本季首戰就繳好投，樂天總教練曾豪駒欣慰表示：「這場有展現搶好球的心態，他也是我們一直以來很期待的投手，只要內容做好，搭配他好的球質，其實對方不好攻擊。」

陳克羿坦言，首局有點緊張，一投不好可能又要回二軍等機會，後來心想先投再說，把在二軍學到的都拿出來用。和捕手宋嘉翔搭配飆出生涯最多三振，陳克羿笑說，很久沒跟他搭配，感覺很懷念，配合起來感覺也很好。

陳佳樂敲生涯首轟

陳佳樂則說，二軍面對陳品宏印象中打得並不好，賽前看了更多對方投球影片，「最近有越來越平常心，一軍只是換個地方打球，把能做的事做好。」

儘管快意贏球，樂天9局上卻出現不安插曲，守護神朱承洋在面對第2人次王苡丞途中，防護員一度上前關心，暫停試投過後雖三振對方，隨後仍退場。曾總表示，初步看來應是背部有些不適，要再評估檢查。

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