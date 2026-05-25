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猿團隊打擊崩盤 林政億︰3戰將休兵是主因

2026/05/25 05:30

林政億（記者陳志曲攝）林政億（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿本季團隊打擊率2成30、上壘率2成85、長打率3成06、平均每場得2.6分都是全聯盟最差，甚至跟2003年缺兵少將的第一金剛一樣慘，樂天一軍首席打擊教練林政億指出，中生代好手林立、梁家榮、廖健富因傷長期缺陣，被迫起用大量還不成熟的年輕球員是主因。

桃猿老將林智平代打敲出2分打點安打。（記者陳志曲攝）桃猿老將林智平代打敲出2分打點安打。（記者陳志曲攝）

被迫起用大量年輕球員

樂天總教練曾豪駒在今年春訓投入經典賽國家隊，無法在球隊督軍，加上樂天移師台東春訓，都被外界視為團隊打擊低迷的潛在原因，不過林政億認為，這些都不是關鍵因素，畢竟春訓熱身賽團隊打擊發揮得不錯。

林政億表示，少了林立、梁家榮、廖健富絕對有影響，他們正值球技巔峰時期，是球隊不可或缺的好手，只是團隊打擊不佳，不能完全歸咎他們不在，這也給年輕選手機會。

樂天打線陷入由老將林泓育、林智平苦撐，小將戰力銜接不佳的窘境，林政億坦言，年輕選手技術、經驗沒那麼成熟，會出現比較多失誤、失打的狀況，教練團只能盡量灌輸正確觀念，什麼情況下做什麼選擇會更好，藉由機會教育讓他們成長，年輕選手還是要花一點時間磨練。

猿樂天昨8局下靠林智平代打敲安送回2分，將比分拉開至4：1。

樂天是中職6隊中，一軍打擊部門唯一沒有外籍教練的球隊，除了林政億，紀品宏擔任打擊兼守備教練。

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