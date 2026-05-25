連19局未得分 兄弟得點圈打擊墊底

中信兄弟本季得點圈打擊率剩2成10，排名6隊墊底。 （記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕上週慘遭味全龍3戰橫掃的中信兄弟，系列賽得點圈打擊22支2、打擊率0.091，本季第二度締造聯盟本季最長的連19局未得分，低迷打線狀況已病入膏肓。中信總教練平野惠一坦言，關於選手的用法、打線的平衡會再想想辦法，看要怎麼做安排。

淺球數積極進攻

首見敲安卻3球3出局

中信在5月9日至12日連續19局未得分，寫下本季聯盟最長紀錄，而從22日最後1局沒得分，23、24日連續2天遭完封，本季第2次連續19局沒得分。其中，23日因為積極在「淺球數」進攻梅賽鍶，締造史上第一次的「敲安卻3球3出局」。

請繼續往下閱讀...

平野表示，面對好洋投，如果淺球數好攻擊的球不打，等到球數走深一點會更難出現好結果。但他也說，淺球數的進攻策略，必須要看是否為打者鎖定的球、有無正確預測球的軌跡，以及能否抓準擊球節奏。

週末3連戰僅拿2分

龍象大戰史上最少

兄弟在週末3連戰僅拿2分，打破2025年4月25日至27日的3戰5分，寫下龍象大戰史上在週末系列賽3連戰最少得分紀錄，本季得點圈打擊率剩2成10，排名6隊墊底，與聯盟平均的2成46有不小差距。

球隊要得分，上壘、串聯和打點是最基本的，平野也說，隨著每局的變化，選手角色會不一樣，「不管是什麼棒次，都有可能成為該局的第一棒，或是第二棒，希望每個人都能理解在當下狀況的角色，更確實去完成自己的任務。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法