朱迦恩打回致勝分 獅躲單週5敗

統一獅朱迦恩本季第4次獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕統一獅與台鋼雄鷹前天剛以2小時02分刷新本季9局最短比賽時間，昨天鏖戰本季9局次長比賽時間3小時45分，最終由獅隊以7：5逆轉勝打住4連敗，驚險避免單週5場全敗與本季第2次3連戰被橫掃，勝率重回5成，賽後總教練林岳平特地召集全隊鼓舞士氣。

陳傑憲代打追平比數

獅隊打完4局以1：5落後，5局上發起首波反撲，猛攻8人次靠林子豪、潘傑楷建功扳回3分，8局上陳傑憲代打擊出二壘安打追平比數，9局上再突破連續3天登板的台鋼終結者林詩翔，靠朱迦恩安打、陳聖平內野滾地球搶下致勝2分，投手群也在胡智爲、鄭澔共投3.1局失5分後，動用6位牛棚聯手擋住台鋼後段攻勢。

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林岳平指出，這週確實不是很順，這場前半段打得很糟糕，投手守不住、有嗆司打不進來、守備漏接多掉2分，連敗中的狀況一一浮現，幸好靠牛棚在後段封鎖對方打者，等待打線反攻最終逆轉贏球，「其實前2場也有機會贏球，同樣在第8局，直到這場才靠陳傑憲代打追平，這是球隊最近很少出現的比賽，剛好可以用來鼓勵選手，感謝大家的努力。」

9局上突破林詩翔封鎖

朱迦恩5打數2安打，9局上打回超前分，本季第4次獲選單場MVP，打擊率0.310升至排行榜第3名，他表示，林詩翔的變速球雖很厲害，但還是有其他球種，策略是看清楚一點、抓進來一點、好球帶縮小一點，收到很好的效果，「球隊處在沒有贏球的氣氛裡，大家都不太好受，這場保持一樣的想法，不會因為結果可能不好，就改變自己做得好的部分。」

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