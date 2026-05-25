TPBL總冠軍戰》奧帝關鍵3罰 續演「王」老五傳奇

國王杰倫攻下41分、命中8記三分球，刷新聯盟冠軍賽單場紀錄。 （TPBL提供）

國王1分險勝夢想家

國王奧帝全場6投0中，靠罰球進帳的3分就是彌足珍貴的致勝分。 （TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL總冠軍賽昨在台中洲際迷你蛋點燃戰火，此役峰迴路轉，新北國王靠杰倫轟下41分以及奧帝關鍵罰球，以91：90險勝福爾摩沙夢想家，在客場搶下首勝。

衛冕軍新北國王本季上演「老五傳奇」，一路從季後挑戰賽過關斬將，連4年踏上冠軍賽舞台，昨上半場手感低迷，三分球16投僅1中，但易籃後杰倫找到手感，第3節飆進5顆三分彈挹注15分率隊反撲，兩隊末節持續激戰，杰倫雖在倒數24秒出現失誤讓蔣淯安放進超前分，但隨後奧帝在三分線出手被蔣淯安犯規，奧帝關鍵3罰都沒失手，國王以1分差戲劇性帶走勝利。

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杰倫41分刷新紀錄

杰倫攻下41分、命中8記三分球，雙雙刷新聯盟冠軍賽單場紀錄，代理主帥洪志善表示，杰倫雖然整場手感火燙，但關鍵時刻仍把球傳給奧帝，「他做了對的選擇，願意相信隊友，奧帝也穩穩罰進，兩隊打出一場很精彩的比賽。」

奧帝6投0中只拿3分

本季迎來最後一舞的奧帝僅出賽18分鐘，全場6投0中，靠罰球進帳的3分就是彌足珍貴的致勝分，他說，「命中率確實應該再提升，但至少我還能將罰球罰進。」

夢想家第2節一度領先11分，但下半場遭杰倫三分球轟炸，最終在主場吞下敗仗。霍爾曼攻下全隊最高24分，班提爾16分，張宗憲與湯普金斯各拿10分。總教練簡浩坦言，第3節沒能限制住杰倫是輸球的關鍵，不過他強調，團隊士氣未受影響，「我們還是很有信心，今天讓杰倫得了41分但我們只輸1分，下一場會讓他打得辛苦一點。」

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