TPBL總冠軍戰》30秒天堂到地獄 蔣淯安扛責

夢想家主控蔣淯安賽後一肩扛起責任。（TPBL提供）

罰球失手又致命犯規

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨在主場以1分之差敗給衛冕軍新北國王，主控蔣淯安一度有機會成為贏球功臣，關鍵時刻罰球失手，又造成對手犯規，他賽後一肩扛起責任，「這場就是輸在我身上。」

倒數24秒先抄球得分

34歲的蔣淯安首輪4戰平均上場35分鐘，進帳16.8分，成為晉級最大功臣，不過昨遭國王限制，全場10投3中僅拿下7分，另有5籃板、4助攻。

請繼續往下閱讀...

兩隊昨一路激戰，蔣淯安倒數24秒抄掉杰倫的球後快攻上籃得手，幫助夢想家取得90：88領先，當時更振奮怒吼，不料接下來站上罰球線2罰都失手，還在三分線外犯規讓奧帝站上罰球線，奧帝3罰俱中，讓國王以1分差險勝。

眼看即將成為贏球功臣最後卻葬送球隊勝利，蔣淯安不到30秒經歷天堂地獄一瞬間，他表示，此役主要責任是看防林書緯，因此主要體力放在防守上，「最後裁判的判決很好，是我個人判斷的問題，希望下一場可以贏回來。」

對於關鍵2罰都沒進，蔣淯安坦言，「罰球沒進完全就是我的責任，第一球比較大力，第二球刻意放輕還是沒進，這就是我自己的問題，罰不進後又造成犯規，完全就是輸在我身上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法