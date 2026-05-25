10連勝淨勝225分 尼克爆氣聽牌

尼克布朗森（左）進帳全場最高30分，率隊在客場打敗騎士。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克昨在東部冠軍賽第3戰，在一哥布朗森進帳全場最高30分領軍下，以121：108在客場打敗騎士，系列賽3：0聽牌，距離自1999年後重返總冠軍賽只差最後一步。

尼克自首輪第3場失利後便未嘗輸球滋味，繼第二輪橫掃七六人後，此輪也連戰皆捷，昨團隊命中率55.8%，6人得分超過雙位數，成為史上第7支在季後賽期間締造至少10連勝的球隊，且這10戰淨勝分合計高達225分，寫下歷史新猷。

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NBA過去163次系列賽陷入0：3落後，從來沒有球隊翻盤，歷史數據對尼克絕對有利，但昨在客場還獲得尼克球迷高喊MVP的布朗森不敢掉以輕心，強調必須一步一步來，「不能好高騖遠，最重要的是專注於眼前的事情。所以，下一場我們一樣會先專注第一節，再來是上半場，然後一步步前進。」

騎士3主力竟16失誤

騎士昨三分球41投僅12中，且3名主力失誤連連，莫布里全隊最高24分，但發生5次失誤，一哥米契爾23分、4助攻、5次失誤，哈登19分、6次失誤。總教練亞特金森坦言，團隊在身體強度與能量上跟不上尼克，「這場比賽很艱難，但我們並未氣餒，會保持團結贏得下一戰。」

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