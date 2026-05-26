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亞洲配額呼聲起》登台「尋夢」 日籍投手搶出頭

2026/05/26 05:30

富邦悍將日投鈴木駿輔逐漸嶄露頭角。（資料照）富邦悍將日投鈴木駿輔逐漸嶄露頭角。（資料照）

前言︰日本投手登台尋夢，隨著他們在一軍逐漸嶄露頭角，這波趨勢是否隨著中職未來考慮增加場次，各球團拓展赴日尋才管道，積極投資養成，因而蔚為風潮，有待觀察。

高塩將樹3度叩關中職，如今已是獅隊主要布局投手。 （資料照）高塩將樹3度叩關中職，如今已是獅隊主要布局投手。 （資料照）

〔記者林宥辰、龔乃玠／台北報導〕富邦悍將是今年一軍唯一使用兩名日本投手的球隊，鈴木駿輔和阿部雄大至今合計8場先發6勝0敗，其中鈴木前次先發投到7局無名指破皮流血仍想續投，更讓球迷動容。兩人減低牛棚消耗又有實績，是球隊戰績反彈的一大關鍵。

富邦悍將阿部雄大為了逐夢，簽育成合約來台。（資料照）富邦悍將阿部雄大為了逐夢，簽育成合約來台。（資料照）

3隊5日選手 史上之最

中職目前一、二軍共3隊擁有日本選手、合計5人，堪稱史上之最。另外3人包括首位選秀出身、不佔洋將名額的統一獅高塩將樹、樂天桃猿二軍育成洋將榊原元稀，和今年與台鋼雄鷹續約的櫻井周斗，他們都是不放棄職棒夢，因緣際會轉戰台灣的「尋夢人」。

日獨盟投手三冠王

鈴木開季4連勝

鈴木駿輔曾是日本獨盟的投手三冠王，2023首次來台先效力樂天，季中離隊後一度投入業餘成棒全越運動，去年季中加入富邦重返中職，開季至今4連勝，表現亮眼。

阿部放棄優渥薪資

簽育成合約來台

阿部雄大是唯一出身日本社會人的選手，由富邦執行副領隊林威助、二軍投手教練島崎毅赴日發掘。放棄優渥的社會人薪資，阿部雄大選擇簽下育成合約來台，「我想當職棒選手的想法比較強烈，別人的話不一定是如此。」他認為來台灣能延續棒球生涯，又能快樂打球，「我完全不後悔！」

高塩3度叩關

已是獅牛棚主力

37歲的高塩將樹曾尋求以洋將身分加盟Lamigo桃猿未果，之後投入業餘崇越隼鷹（現全越運動），符合在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，選秀視為本土球員，他3度叩關終於在2024年入選，如今已是獅隊主要布局投手。

日本投手在中職活躍，未來是否吸引中職球團赴日擴大徵才，統一總教練林岳平認為，必須要深入他們的棒球環境才有辦法找到這樣的選手，「富邦有很多日本教練、日本資源，或許有很多管道去找尋這樣的日本選手，我們球隊就相對偏少，所以不是說有阿部這種選手來台灣就會成功，背後有很多因素。」

日本投手好用又實惠，整體薪資相較目前中職各隊王牌洋投，都算高CP值的小成本投資，若明年中職討論增加場次，甚而提出比照韓職「亞洲配額」的配套制度，或許將有更多日本球員來台，屆時和其他洋投競爭，以及刺激台灣本土投手質變，生態將更有看「投」。

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